Air Astana в четвертый раз оштрафована за задержку рейсов

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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Группа авиакомпаний Air Astana в четвертый раз привлечена к административной ответственности по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейса на общую сумму более 12 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Комитета гражданской авиации, 16 июля 2022 года рейс КС-7202 по маршруту Алматы - Атырау подразделения Fly Arystan, входящего в группу компаний "Эйр Астана", был задержан на 12 часов 9 минут.

При ожидании вылета пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные законом об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, а именно услуги по проживанию в гостинице.

В связи с чем 4 августа в отношении авиакомпании был составлен протокол об административном правонарушении, согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1000 МРП (3 063 000 тенге).

Это уже четвертый случай привлечения группы авиакомпании "Эйр Астана" к административной ответственности за прошедший месяц по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейса на общую сумму более 12 млн тенге. Комитет принимает необходимые меры для привлечения авиаперевозчиков к административной ответственности в случае невыполнения обязательств, предусмотренных законодательством", - отметил председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев.



