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Air Astana оштрафована за задержку рейсов

29.07.2022, 11:04 15491
Air Astana оштрафована за задержку рейсов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Комитетом гражданской авиации совместно с АО "Авиационная администрация Казахстана" продолжается расследование в связи с многочисленными задержками рейсов и жалобами пассажиров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе расследования установлено, что 5 июня рейс КС-7105 по маршруту Алматы - Шымкент авиаперевозчика Fly Arystan, входящего в группу компаний "Эйр Астана", был задержан на 15 часов 10 минут. При ожидании вылета пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные частью 1 статьи 86 Закона Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", а именно услуги по проживанию в гостинице", - сообщает пресс-служба КГА.

 
В связи с чем 28 июля в отношении авиакомпании был составлен протокол, согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1000 МРП (3 000 063 тенге). Ранее, 7 и 21 июля, группа компаний "Эйр Астана" также была привлечена к административной ответственности в виде штрафа разметом 1000 МРП (3 000 063 тенге) по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейса.
 

В общей сложности за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов в текущем году группа компаний "Эйр Астана" привлечена к административной ответственности в размере 9 189 000 тенге", - говорится в сообщении ведомства.

 
Расследование в связи с задержками рейсов и нарушением прав пассажиров в настоящее продолжается, и в случае установления фактов правонарушений перевозчики будут привлечены к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан.
 

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Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

29.07.2022, 21:26 3586
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Нур-Султана, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской, Актюбинской, Туркестанской, Жетысуской, Кызылординской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 30 июля в северной половине Акмолинской области ожидается сильный дождь. На северо-западе, востоке области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-восточный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 30 июля временами ожидаются гроза, днем град.
 
30 июля днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер западный с переходом на северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
30 июля днем на юге Алматинской области ожидается сильный дождь. Гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматы временами ожидается гроза. 
 
30 июля ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, днем на востоке области порывы 18 метров в секунду.
 
Днем 30 июля в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных и предгорных районах области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 30 июля в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
30 июля в Кызылординской области ветер северо-западный, северный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
30 июля на севере, западе Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью на юге области туман. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
30 июля на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза
 
Ночью 30 июля на востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. На востоке, юге области гроза, днем град, шквал. Ветер северный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 

Жители Актау обнаружили во дворе жилого дома бесхозную полицейскую форму

29.07.2022, 17:33 7571
Фото: Lada.kz
АКТАУ. 29 ИЮЛЯ - Висящую на ветке дерева полицейскую форму обнаружили в 12-м микрорайоне возле 3 дома жители Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На снимке видно, как вещи кто-то повесил на вешалку и расположил на ветке дерева, сообщает "Лада".
 
В полиции выясняют, является ли форма подлинной.
 

Проводится служебная проверка для выяснения всех обстоятельств", - прокомментировал представитель регионального департамента полиции.

 

В Усть-Каменогорске выявлен подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции

29.07.2022, 16:03 9016
В Усть-Каменогорске выявлен подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 ИЮЛЯ - Пресечена деятельность еще одного подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом в Усть-Каменогорске, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Производство было организовано в производственных базах. Работники цехов производили суррогатный алкоголь в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой, различными красителями и вкусовыми добавками. Там же на бутылки наклеивались поддельные акцизные марки и этикетки различных заводов изготовителей винно-водочной продукции", - проинформировали в АФМ. 

 
Сообщается, что в ходе обысков двух цехов обнаружено и изъято свыше 16 тысяч бутылок готовой к реализации поддельной алкогольной продукции различных марок, 715 литров спирта, более 15 тысяч поддельных акцизных марок.
 
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области изъяли две тысячи бутылок нелицензированного алкоголя.

 

В частных детсадах Нур-Султана выявлено 17 случаев жестокого обращения и необеспечения безопасности детей

29.07.2022, 15:48 9521
В частных детсадах Нур-Султана выявлено 17 случаев жестокого обращения и необеспечения безопасности детей
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В частных детских садах Нур-Султана с начала года зафиксировано 17 случаев жестокого обращения и необеспечения безопасности детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Возбуждено 9 административных дел в отношении работников частных дошкольных организаций за причинение легкого вреда здоровью воспитанников во время учебного и воспитательного процесса", - сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК. 

 
Отмечается, самый вопиющий случай был зафиксирован в столичном детском саду "Сати". 
 

В социальных сетях было опубликовано видео, в котором показано, как воспитатели частного инклюзивного развивающего детского сада "Сати" ставят детей в угол и применяют к детям физическую силу. В результате проверок в отношении руководителя детсада составлены протоколы об административном правонарушении, возбуждено уголовное дело. Также было установлено, что дошкольное учреждение функционировало без соответствующего уведомления", - проинформировали в министерстве. 

 
Также детский сад Majorik в Нур-Султане работал без уведомления. В отношении руководства возбуждено административное дело. 
 
Кроме того, факты жестокого обращения с детьми были выявлены и в других дошкольных организациях столицы. 
 

В детском саду "Еркетай" воспитатели заперли ребенка в туалете, в результате чего он получил телесные повреждения. В центре Lily ребенок бил другого ребенка, при этом воспитатель не реагировала на происходящее. В детсаду "Алан" воспитатель избила ребенка, после чего была уволена", - проинформировали в ведомстве. 

 
Также в ТОО "BOTAQAN-2020" были обнаружены укусы на теле близнецов с диагнозом аутизм, в детском саду Baby Boom NurSultan дети получили ожоги руки. По данным министерства, схожие вопиющие инциденты были выявлены и в других детских садах. 
 
Ранее в Минпросвещения РК рассказали о серьезных нарушениях, выявленных в ряде детсадов. 
 

Множество нарушений, в том числе угрожающих безопасности работников, выявлены на бурильном предприятии в Кызылординской области

29.07.2022, 12:45 12426
Множество нарушений, в том числе угрожающих безопасности работников, выявлены на бурильном предприятии в Кызылординской области
Фото: Комитет промбезопасности МЧС РК
КЫЗЫЛОРДА. 29 ИЮЛЯ - Проведена проверка опасных производственных объектов и опасных технических устройств ТОО "Joint Drilling", основным видом деятельности которого является бурение технологических скважин на урановых месторождениях.
 
В ходе проверки обследованы 9 объектов (буровые агрегаты, технологические насосы и другие). Выявлено 10 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа.
 

Основными нарушениями требования промышленной безопасности являются: эксплуатация опасных технических устройств с истекшим нормативным сроком службы, не проведена экспертиза опасных технических устройств, отработавших нормативный срок службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации", - уточняет Комитет промышленной безопасности МЧС РК.

 
Также сообщается, что приняты меры оперативного реагирования по нарушениям, создающим угрозу жизни и здоровью человека, в виде направления в специализированный межрайонный экономической суд Кызылординской области искового заявления о приостановке 3 единиц опасных технических устройств (буровых установок).
 

По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, в том числе "Правил обеспечения промышленной безопасности при геологоразведке, добыче и переработке урана", - добавили в комитете.


На 6% выросла смертность работников на казахстанских предприятиях.

На угледобывающем предприятии "Транскомир" выявили нарушения промбезопасности.
 

Еще один незаконно строящийся ЖК снесут в Наурызбайском районе Алматы

29.07.2022, 12:10 13566
Еще один незаконно строящийся ЖК снесут в Наурызбайском районе Алматы
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Суд вынес положительное решение о сносе ЖК "Qadam" в Наурызбайском районе Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Управлением градостроительного контроля города Алматы была проведена проверка объекта, которая выявила ряд нарушений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 
 

Строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома было начато без разрешительных документов. По результатам проверки в отношении ТОО "ЖК "Qadam" составлены административные протоколы, а в последующем инициировано исковое заявление о сносе незаконно возводимого объекта. В результате решением суда иск о сносе незаконно возведенного объекта удовлетворен. Ожидается вступление решения в законную силу", - сообщили в акимате Алматы.

 
В ведомстве напомнили, что перед покупкой недвижимости жители могут проверить информацию о строящемся доме и запросить наличие пакета документов по горячей линии +7 (727) 229-81-36.

Ранее сообщалось, что в Алматы собираются снести незаконно строящийся жилой комплекс "Жайсан" в Наурызбайском районе. Оказалось, возводили его без разрешительных документов.

Кроме того, этаж элитного ЖК снесут в предгорье Алматы.

В Алматы по решению суда приступили к сносу незаконно строящегося 12-этажного многоквартирного дома по адресу микрорайон Шугыла, улица Байтели батыра, 24.
 

Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана

29.07.2022, 08:14 19416
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Активный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана, в связи с этим ожидаются дожди, на северо-западе, севере сильные дожди. 
 

Ожидаются грозы, на севере, в центре - град, усиление ветра, на севере - шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, востоке Костанайской области, на севере, юге Павлодарской области, ночью на севере, западе Северо-Казахстанской области, днем на севере, западе Акмолинской области ожидается сильный дождь.
 
На большей части ТуркестанскойКызылординскойЖамбылскойЖетысускойАлматинской областей, на юге АтыраускойУлытаускойАбайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части АлматинскойЖетысускойАтырауской областей сохранится сильная жара.
 
В Нур-Султане: облачно, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 19-21 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23, днем 35-37 тепла.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

28.07.2022, 21:24 25056
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Карагандинской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 29 июля ожидаются гроза, днем - град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
29 июля днем на севере, западе Акмолинской области ожидается сильный дождь. На большей части области ожидается гроза. Днем на севере, западе, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
29 июля в северной половине Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18-23 метра в секунду.
 
29 июля на северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на северо-востоке, юге области 15-20 метров в секунду.
 
29 июля на юге, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 29 июля на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.
 
Днем 29 июля в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
29 июля днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, на востоке, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
29 июля утром и днем на севере, западе, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, на юге области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
29 июля на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
29 июля на севере, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, юге области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. 
 
29 июля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, ночью на севере, западе области сильный дождь. 29 июля на севере, западе, юге области, 30 июля на западе, юге области ожидаются гроза, град, шквал. 29-30 июля ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный 29 июля ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на севере, западе области порывы 23 метра в секунду, 30 июля на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
По предварительным расчетам, в августе 2022 года условия увлажнения будут в основном близкими к норме, за исключением отдельных регионов на северо-западе, юге, юго-западе и в центре страны.
 

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