Air Astana оштрафована за задержку рейсов

Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Комитетом гражданской авиации совместно с АО "Авиационная администрация Казахстана" продолжается расследование в связи с многочисленными задержками рейсов и жалобами пассажиров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе расследования установлено, что 5 июня рейс КС-7105 по маршруту Алматы - Шымкент авиаперевозчика Fly Arystan, входящего в группу компаний "Эйр Астана", был задержан на 15 часов 10 минут. При ожидании вылета пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные частью 1 статьи 86 Закона Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", а именно услуги по проживанию в гостинице", - сообщает пресс-служба КГА.
В связи с чем 28 июля в отношении авиакомпании был составлен протокол, согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1000 МРП (3 000 063 тенге). Ранее, 7 и 21 июля, группа компаний "Эйр Астана" также была привлечена к административной ответственности в виде штрафа разметом 1000 МРП (3 000 063 тенге) по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейса.
В общей сложности за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов в текущем году группа компаний "Эйр Астана" привлечена к административной ответственности в размере 9 189 000 тенге", - говорится в сообщении ведомства.
Расследование в связи с задержками рейсов и нарушением прав пассажиров в настоящее продолжается, и в случае установления фактов правонарушений перевозчики будут привлечены к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан.