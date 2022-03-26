Акчулаков: один из поврежденных ВПУ на КТК заработает сегодня

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НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Комментируя аварию на Каспийском трубопроводном консорциуме в Новороссийске, министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков сообщил, что один из поврежденных причалов может заработать уже сегодня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы МЭ РК, затягивание ремонта выносных причальных устройств в порту Новороссийска может привести к сокращению добычи на трех крупных нефтянных месторождениях Казахстана.

При этом он подчеркнул, что согласно полученной информации, ВПУ-1 уже сегодня должен заработать.

Подадут танкер, и это в принципе спасает нас от значительных потерь в добыче", - поделился спикер.

Акчулаков напомнил, что первое ВПУ было отключено в целях безопасности до обследования.

Напомним, 21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта.

22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации.