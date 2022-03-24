Авария на КТК: Минэнерго РК прорабатывает возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам

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НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Из-за произошедших после шторма повреждений на выносных причальных устройствах морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Министерство энергетики Казахстана прорабатывает возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время Министерством энергетики проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

По сообщению синоптиков в Новороссийске прошел сильный шторм, скорость ветра достигала до 35 метров в секунду, что повлияло на работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Согласно информации КТК от 22 марта 2022 года, по итогам внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносного причального устройства - 3 (ВПУ), а также выявлены повреждения шлангов внутреннего рукава ВПУ-2.

В этой связи КТК принято решение о временном выводе из эксплуатации указанных ВПУ для проведения промывки и ремонта.





Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров; по этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами.