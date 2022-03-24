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КТК может снизить поставки нефти втрое из-за аварии

23.03.2022, 09:59 10261
КТК может снизить поставки нефти втрое из-за аварии
Фото: cpc.ru
АКТАУ. 23 МАРТА - Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК), согласно нормативным документам по эксплуатации Морского терминала (МТ) после завершения периода неблагоприятных погодных условий и связанных с этим экстремальных нагрузок при осуществлении погрузочных операций, провел обследование комплекса оборудования выносных причальных устройств (ВПУ) Морского терминала и выявил повреждения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. Своевременное выявление неисправности позволило исключить риск попадания нефти в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении консорциума.

 
Кроме того, по результатам водолазного обследования комплекса оборудования выносных причальных устройств на Морском терминале под Новороссийском после шторма силами подрядной организации ООО "Транснефть-Сервис" по обслуживанию МТ выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2.
 

Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи КТК вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ. В соответствии с нормативными документами по эксплуатации МТ в распоряжении КТК имеется аварийный комплект для замены необходимых шлангов. Однако контрактование поставки запчастей ВПУ в текущей конъюнктуре рынка может вызвать значительные затруднения. В этой ситуации руководство Консорциума вынуждено сообщить о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу", - сообщили в КТК.

 
Отмечается, что проведение ремонтов вероятно займет продолжительный период времени в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, а также ожиданием номинации танкеров для промывки.
 
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров; по этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами. 
 
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
 

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Поставки нефти по трубопроводу КТК могут прекратиться

23.03.2022, 20:46 3191
Поставки нефти по трубопроводу КТК могут прекратиться
Фото: cpc.ru
МОСКВА. 23 МАРТА - Прием нефти по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава КТК Николай Горбань ранее в среду заявил, что танкерные отгрузки нефти на терминале КТК полностью остановлены в связи с ремонтом двух из трех выносных причалов, прокачка по трубопроводу пока продолжается, но на сниженных режимах. При этом резервуарный парк консорциума почти заполнен: места хватит до вечера четверга, сообщает РИА Новости.
 

Поставки по этому трубопроводу будут либо уменьшены в четыре-пять раз, либо полностью прекращены. Сейчас идет оценка специалистами всего технического состояния, идут работы, водолазные обследования, ситуация еще будет выясняться", - сказал Новак журналистам.

 
Ранее Минэнерго Казахстана сообщило, что прорабатывается возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам. 
 

В РК будут ввозить сахар исключительно для внутреннего рынка

23.03.2022, 17:27 5816
В РК будут ввозить сахар исключительно для внутреннего рынка
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Министерство сельского хозяйства РК подготовило проект приказа "О внесении изменений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 февраля 2022 года № 47 "О некоторых вопросах ввоза сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ опубликован на портале Открытые НПА и будет находиться на публичном обсуждении до 30 марта.
 
Согласно проекту приказа, в правила распределения квот на ввоз сахара предлагается добавить строку о том, что сахар будет завозиться исключительно для реализации на внутреннем рынке.
 

Настоящие правила распределения квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан… определяют порядок распределения квот на ввоз сахара белого, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей продукции, и сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, на территорию Республики Казахстан", - говорится в документе.

 
В обосновании отмечается, что в связи с введением запрета РФ на экспорт сахара в страны ЕАЭС, в целях обеспечения внутреннего рынка сахаром за счет ввоза из третьих стран предлагается предоставление права реализациии сахара на внутреннем рынке для участников внешнеторговой деятельности.
 

Авария на КТК: Минэнерго РК прорабатывает возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам

23.03.2022, 14:18 7411
Авария на КТК: Минэнерго РК прорабатывает возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Из-за произошедших после шторма повреждений на выносных причальных устройствах морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Министерство энергетики Казахстана прорабатывает возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время Министерством энергетики проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

 
По сообщению синоптиков в Новороссийске прошел сильный шторм, скорость ветра достигала до 35 метров в секунду, что повлияло на работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.
 
Согласно информации КТК от 22 марта 2022 года, по итогам внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносного причального устройства - 3 (ВПУ), а также выявлены повреждения шлангов внутреннего рукава ВПУ-2.
 
В этой связи КТК принято решение о временном выводе из эксплуатации указанных ВПУ для проведения промывки и ремонта.

Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров; по этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами. 
 

Министр ЕЭК: санкции превратили доллар и евро в "мусорную валюту"

22.03.2022, 20:08 15621
Министр ЕЭК: санкции превратили доллар и евро в "мусорную валюту"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - Санкции в отношении России фактически ведут к тому, что отказ от доллара, евро и британского фунта предопределен. Об этом рассказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня санкции фактически превратили доллар и евро в "мусорную валюту", для России во всяком случае, и для Белоруссии. Поскольку Россия является главным центром торгово-экономического сотрудничества в ЕАЭС, отказ от использования доллара, евро и фунта в наших взаимоотношениях предопределен самими санкционерами", - сказал Глазьев в ходе видеомоста "Экономика стран ЕАЭС на фоне западных санкций".

 
Санкционное давление резко ускорило переход к новому мирохозяйственному укладу и фактически стимулируют переток ресурсов, торговли и сотрудничества в азиатском направлении.
 
В этой связи министр ЕЭК отметил о необходимости разработки новой финансово-валютной системы.
 

У нас больше не будет в мире частных резервных валют, нам нужно думать о переходе на национальные валюты, о подготовке международного договора о новой финансово-валютной архитектуре, которая бы включала не только государства ЕАЭС, но и все страны, которые не хотят зависеть от произвола страны, которая присвоила себе эмиссию мировой валюты", - цитирует Глазьева Sputnik Казахстан.

 
По его мнению, сейчас происходят кардинальные изменения в валютно-финансовой архитектуре, к которым велась подготовка.
 

Мы к этому готовились. Мы готовы технологически к программе своего нового мирового экономического пространства, защищенного от агрессии и недружественных действий третьих стран", - добавил он.

 
Отметив, что в ЕАЭС сохраняется большая зависимость от доллара и евро, которая делает уязвимыми страны, Глазьев рассказал, что разрабатывается концепция биржевого пространства ЕАЭС.
 

Мы стремимся предложить наши собственные внутренние механизмы ценообразования в национальных валютах, сформировать полноценную инфраструктуру функционирования экономики в национальных валютах, создать условия для насыщения экономики деньгами в национальных валютах, реализовать инструменты целевого кредитования инвестиции в таких же масштабах, как они работают в Китае и Индии. Это большая работа, которая требует преодоления инерции мышления. В первую очередь, со стороны денежных властей требуются активные усилия по наращиванию кредитования реального сектора, чтобы стимулировать импортозамещение и компенсировать негативный эффект от внешних факторов", - сказал министр ЕЭК.

 
При этом он отметил, что вопрос о создании международной валютно-финансовой системы ЕАЭС и Китая на повестке дня сегодня не стоит.
 

 

В ЕАЭС расширяют пакет мер поддержки товаропроизводителей

22.03.2022, 20:03 16331
МОСКВА. 22 МАРТА - Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение, дополняющее пакет мер таможенно-тарифного регулирования в отношении отдельных видов товаров, направленных на обеспечение экономической и продовольственной стабильности стран Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.        
 
По информации пресс-службы ЕЭК, до 30 апреля 2025 года будут обнулены ввозные таможенные пошлины на некоторые какао-продукты, а до 31 декабря 2023 года - на медный штейн и цементационную медь.         
 

Принятые меры позволят производителям поддержать существующий уровень загрузки мощностей, а также покрыть часть дополнительных расходов, связанных с резкими изменениями курсов валют", - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.        

 
В связи с важностью вопроса в соответствии с поручением Совета ЕЭК решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.        
 
Согласно принятому 17 марта решению Совета ЕЭК, от ввозной таможенной пошлины будет освобождена широкая номенклатура продовольственных товаров и товаров, используемых в их производстве. 
 

Также решение касается товаров для производства и реализации продовольственной продукции; товаров для производства фармацевтической, металлургической и электронной продукции; товаров, используемых для развития цифровых технологий; товаров для производства продукции легкой промышленности, а также товаров, применяемых в строительной и транспортной отраслях. Кроме того, до 30 апреля 2023 года обнулена ставка на абрикосовое, грушевое, персиковое и прочее пюре в упаковках более 40 килограммов, а до 30 апреля 2025 года - на анилин и ряд видов тканей для производства верхней одежды", - уточнили в пресс-службе.

 
Кроме того, коллегия ЕЭК приняла решение об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов оплодотворенной икры рыб сроком по 31 декабря 2024 года включительно.        
 

Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку и дальнейшее развитие предприятий рыбоводческой отрасли Евразийского экономического союза", - прокомментировал решение Казарян, напомнив, что ранее Совет Комиссии продлил срок действия нулевых ввозных таможенных пошлин на молодь лосося и форели.

 
Ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении оплодотворенной икры рыб установлена в размере 8% от таможенной стоимости. 
 
Также в ЕЭК рассказали о решении временно не применять антидемпинговой меры к европейским гербицидам. В отношении рассматриваемых товаров проводится повторное расследование в связи с изменившимися обстоятельствами.
 

В настоящее время комиссия анализирует ситуацию на разных товарных рынках, после чего могут быть приняты решения о приостановке на полгода действия ряда антидемпинговых мер в зависимости от развития экономической ситуации, - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

 
Он пояснил, что вопрос по гербицидам рассмотрен с учетом соответствующего обращения казахстанской стороны, а также заявлений производителей европейских средств защиты растений, выразивших намерение продолжать работу в странах ЕАЭС.        
 
По словам министра, приостановка взимания антидемпинговой пошлины в отношении гербицидов поможет смягчить логистические проблемы, возникшие вследствие нарушения глобальных цепочек поставок, а также частично нивелировать волатильность курсов валют. В конечном итоге решение ЕЭК окажет поддержку сельхозпроизводителям стран ЕАЭС и посодействует обеспечению продовольственной безопасности.
 

Токаев встретился с алматинскими предпринимателями, пострадавшими в ходе январских событий

21.03.2022, 16:18 28081
Токаев встретился с алматинскими предпринимателями, пострадавшими в ходе январских событий
Фото: Акорда
АЛМАТЫ. 21 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил торгово-развлекательный центр Asia Park в Алматы, который пострадал в ходе январских беспорядков, и встретился с пострадавшими представителями малого и среднего бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Участники встречи поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за оказываемую государством поддержку и возмещение убытков. Президент отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса будет продолжена, а убытки пострадавших будут возмещены, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президенту сообщили, что все поступившие обращения со стороны пострадавших в январе предпринимателей рассматриваются. Согласно информации акимата города, на сегодня всего поддержано 1236 заявок на сумму 6,191 млрд тенге. Также в ближайшее время будет рассмотрено еще порядка 170 случаев с заявленной суммой ущерба около 20 млрд тенге.

Хронология январской трагедии в Казахстане.


 

Султанов назвал причину скопления грузов на границе Казахстана с Россией

21.03.2022, 15:54 27881
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - По словам министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова, причиной скопления грузов на границе Казахстана с Россией стали погодные условия и отключение электроэнергии на погранпосту "Сырым", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Хочу проинформировать вас о ситуации со скоплением грузов на казахстанско-российской границе. На погранпунктах "Маштаково"/"Сырым" скопилось много фур, ожидающих въезда в Казахстан. И уже появлялись сообщения, что якобы то ли Россия, то ли Казахстан не пропускают грузы. Однако данная информация не соответствует действительности", - заверил Султанов.

 
Причиной скопления машин, по его словам, стали сложные погодные условия последних нескольких недель. Почти 10 дней в том районе были бураны, дороги закрывались из-за гололеда. 
 

С нормализацией погоды все фуры, которые пережидали закрытие трасс, практически одномоментно оказались на подъезде к российскому погранпункту "Маштаково", выстроив многокилометровую живую очередь. Плюс к этому во время бурана16-17 марта на казахстанском погранпосту "Сырым" отключалась электроэнергия. Это стало причиной задержки грузов с казахстанской стороны", - цитирует министра Telegram-канал пресс-службы правительства РК. 

 
Султанов отметил, что сейчас дороги открыты и расчищены, пропуск машин идет в штатном режиме.
 
Кроме того, продолжил глава МТИ, для упрощения процесса пересечения границы товарами сейчас прорабатывается возможность предоставления допуска ветеринарным инспекторам на территорию пограничного пункта. 
 

Это исключит необходимость для водителей делать крюк на отдельно расположенный ветеринарный контрольный пост и ускорить процесс трансграничной торговли", - пояснил он.

 

В РК временно отменят требование по креплению этикеток на госязыке на импортируемые товары

21.03.2022, 14:28 28141
В РК временно отменят требование по креплению этикеток на госязыке на импортируемые товары
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Сегодня в Нур-Султане состоялось очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, на котором рассмотрели вопросы технического регулирования в торговле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Участники совещания обсудили меры технического регулирования в торговле в сложившихся условиях. В частности, представители бизнес-сообщества предложили временно отменить требования законодательства по креплению этикеток и вкладок на государственном языке в отношении импортируемых товаров", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

 
По словам участников заседания, принятие такого решения способно существенно сократить издержки бизнеса, связанные с разработкой, тиражированием и креплением этикеток. 
 
В качестве альтернативы предложено на временной основе использовать товарные QR-коды на прилавках, содержащие всю необходимую информацию о товарах.
 
Отмечается, что в своем предложении представители бизнес-сообщества руководствовались положениями указа президента от 20 марта 2020 года № 286, позволяющими главе государства в период кризисных ситуаций давать поручения или принимать акты, устанавливающие иной порядок регулирования, в том числе в рамках государственного контроля, соблюдения международных обязательств и др.
 
Премьер-министр поддержал инициативу представителей отечественного бизнеса и поручил подготовить проект соответствующего указа президента Республики Казахстан, а также внести его на рассмотрение главе государства до конца текущей недели. Следующее заседание оперативного штаба состоится 24 марта текущего года.
 

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