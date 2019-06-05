Акционеры AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan приняли решение о присоединении к Tengri Bank

Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - Пресс-служба Tengri Bank сообщила об итогах совместного общего собрания акционеров АО "Tengri Bank", АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "AsiaCredit Bank", передает Kazakhstan Today.

31 мая 2019 года на совместном общем собрании акционеров АО "Tengri Bank", АО "AsiaCredit Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" была одобрена реорганизация трех финансовых институтов в форме присоединения АО "AsiaCredit Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" к АО "Tengri Bank", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утверждение коэффициентов обмена акций и доли участия текущих акционеров трех банков в объединенном банке планируется в начале июля 2019 года по итогам заключения международных финансовых консультантов по результатам оценки стоимости чистых активов трех банков.

Также Народный банк и Казкоммерцбанк завершили все необходимые технологические работы, в результате которых клиенты Казкоммерцбанка и Народного банка теперь могут обслуживаться во всех филиалах и отделениях Народного банка. Дочерние организации Казкоммерцбанка стали дочерними организациями Народного банка.

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