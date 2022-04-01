Пять компаний занимались майнингом на территории Astana Hub

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По словам Ибраева, МЦРИАП не обеспечило должный мониторинг и контроль программы "Цифровой Казахстан", анализ программы осуществлялся формально, из-за чего "объективность достижений многих мероприятий сложно оценить".
К примеру, на сегодняшний день подведомственная организация Astana Hub, или по-другому международный IТ-технопарк: на их базе, как мы установили в ходе аудита, зарегистрированы инвестпроекты, которые больше заняты майнингом криптовалют, что не относится к основной цели и задачам парка", - цитирует Ибраева МИА "Казинформ".
По его словам, майнингом занимались пять компаний: четыре были зарегистрированы как стартаперы и одна как майнинговая организация. Все они "получили ряд незаконных преференций на общую сумму 8,5 млрд тенге".
Как сообщает Zakon.kz, Акылбай Ибраев затруднился ответить, какой ущерб нанесен этими компаниями.
Эти налоговые преференции не должны были им предоставляться, ведь на базе Astana Hub регистрируются только инновационные компании. Задача хаба - привлечение и реализация инвестпроектов в сфере IT-технологий", - сказал он.
При этом майнинговые компании работали в Astana Hub законно из-за коллизий в законодательстве.
Сегодня в законе нет никаких ограничений для их работы в технопарках, поэтому такая ситуация получилась. По итогам нашего аудита дана рекомендация правительству об усовершенствовании законодательства в этой сфере. В будущем не должно быть майнинговых компаний в IT-технопарке", - заявил Ибраев.
Ситуацию прокомментировал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин, пишет Tengrinews.kz. По его словам, налоговые преференции не подразумевают прямые потери бюджетных средств.
Они так же, как субъекты экономики и IT-компании, имеют право регистрироваться. Сейчас мы вносим изменения в правила по регистрации, чтобы урегулировать этот вопрос. Любой резидент Astana Hub может получить преференции по налогам, по офису и другие меры поддержки", - сказал вице-министр.
Ранее президент РК поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Он поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности.
Министерство энергетики РК предложило ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга, в том числе ввести мораторий на подключение новых субъектов майнинга.