Мораторий на подключение новых субъектов майнинга предлагается ввести в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - К 2035 году потребление электроэнергии в Казахстане составит порядка 153 млрд кВтч. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На фоне роста потребления электроэнергии выработка действующих на сегодня энергоисточников по ряду объективных причин (вывод из эксплуатации, повышение износа, усиление экологических санкций) снизится к 2035 году и составит меньше 89 млрд кВтч, рассказал министр.

Для покрытия электрических нагрузок к 2035 году, с учетом того, что действующие энергоисточники не смогут покрыть прогнозные потребности населения и экономики в электрической энергии, потребуется обеспечить массовый ввод новых генерирующих мощностей, основными из которых будут источники низкоуглеродной генерации, в том числе объекты по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), рассказали в Минэнерго РК.





Вместе с тем отмечается, что на сектор генерации влияет ряд факторов по снижению экологического влияния, в том числе принятые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов (к 2030 году снижение выбросов на 15% к уровню 1990 года), достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Необходимость ввода базовой генерации для стабильной работы энергосистемы страны, низкий показатель коэффициента использования установленной мощности и нестабильность генерации ВИЭ, мировая повестка углеродной нейтральности и обязательства Казахстана по снижению выбросов парниковых газов подталкивают к необходимости развития безопасной и стабильной атомной энергетики в Казахстане", - рассказали в ведомстве.

В связи с чем Энергобалансом, помимо наращивания мощностей традиционных и ВИЭ, рассматривается сценарий ввода генерации от АЭС.





По оценкам специалистов, структура новых энергетических мощностей, необходимых к вводу к 2035 году, может выглядеть следующим образом:

- свыше 5 ГВт газовой генерации;

- свыше 2 ГВт гидроэлектростанций;

- 1,5 ГВт угольной генерации;

- свыше 6 ГВт возобновляемых источников энергии;

- более 2 ГВт атомной генерации.

Это позволит покрыть дефицит как базовой, так и регулировочной мощности, обеспечив независимость энергосистемы от регулирования энергосистемами сопредельных государств, пояснили в ведомстве.





Акчулаков подчеркнул, что Казахстан имеет потенциал для развития атомной энергетики. Он напомнил, что страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана, имеет свое производство компонентов ядерного топлива, а также доступ к услугам по изотопному обогащению урана.

В прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода открылся завод по выпуску готового ядерного топлива для атомных электрических станций Китая. Начато активное производство ядерного топлива, рассказал он.

Вопрос строительства АЭС рассматривается Министерством энергетики РК как одно из наиболее перспективных направлений, что подтверждается и мировым опытом, добавил глава Минэнерго.