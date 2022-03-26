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Мораторий на подключение новых субъектов майнинга предлагается ввести в Казахстане

25.03.2022, 11:11 12406
Мораторий на подключение новых субъектов майнинга предлагается ввести в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Министерство энергетики Республики Казахстан предлагает ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время проводится работа по выявлению субъектов незаконного цифрового майнинга", - сообщил на брифинге СЦК министр энергетики РК Болат Акчулаков.

 
 
По его словам, в данном контексте министерством в рамках дальнейшего регулирования данных субъектов предлагается следующее:
 
  • введение лицензирования деятельности по цифровому майнингу; 
 
  • определение квот на потребление электроэнергии субъектами цифрового майнинга;
 
  • введение моратория на подключение мощностей для новых субъектов;
 
  • перевод субъектов цифрового майнинга на потребление электроэнергии от возобновляемых источников энергии и импорта.
 

Это все делается для того, чтобы сегодня сбалансировать и значит привести в соответствие баланс на рынке производства и потребление электроэнергии, во избежание необоснованного дефицита", - добавил министр.


Напомним, более 50 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность в Казахстане.

Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области, а также экс-председателем правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным в Карагандинской области", - рассказали в АФМ РК.

 

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Казахстанцы купили в феврале более 2500 золотых слитков

25.03.2022, 19:11 14861
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - По информации Нацбанка РК, 2586 мерных слитков общим весом 82 килограмма продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в феврале, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 79 262 золотых слитка общим весом 2,9 тонны.
 
Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 27% - 21 646 штук. Далее следуют 100-граммовые - 17 491 штука (22%) и 20-граммовые - 15 283 штуки (19%), 5-граммовые - 14 239 штук (18%), 50-граммовые - 10 603 штуки (14%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султане и Атырау.
 

Глава Минэнерго высказался о ценах на топливо после отмены госрегулирования

25.03.2022, 17:12 17306
Глава Минэнерго высказался о ценах на топливо после отмены госрегулирования
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - В ходе брифинга в СЦК министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал вопрос ценообразования на топливо после отмены госрегулирования и предельных цен, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня геополитика такая, что российские нефтепродукты могут быть дешевле, но мы пока не наблюдаем, чтобы российский продукт стал дешевле казахстанского и заполонил наш рынок. Пока этого нет. Цена не вырастет из-за того, что новые акцизы применили, но подешевеет тоже вряд ли. 182 тенге за АИ-92 и 93, 215 тенге за АИ-95, 230-260 тенге за дизель. Эти цены пока сохраняются", - сказал Болат Акчулаков.

 
Он напомнил, что дешевые нефтепродукты внутри страны неоднократно становились причиной несанкционированных перетоков в сопредельные государства в больших объемах, из-за чего в 2021 году в стране был дефицит топлива.
 
Ранее глава Минэнерго высказался о строительстве АЭС в Казахстане. Болат Акчулаков также заявил, что никакой другой подоплеки, кроме технической, в аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме на рассматривается.
 

Акчулаков о строительстве АЭС в Казахстане: нужно фокусироваться на развитии атомной генерации

25.03.2022, 15:52 19856
Акчулаков о строительстве АЭС в Казахстане: нужно фокусироваться на развитии атомной генерации
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Вопрос строительства атомных станций рассматривается Министерством энергетики РК как одно из наиболее перспективных направлений, заявил на брифинге в службе центральных коммуникаций глава ведомства Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. У нас свое производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана", - заявил министр энергетики.

 
По его словам, в Казахстане не наблюдается большого прироста запасов газа.

 

Для устойчивого развития энергетики однозначно нам нужно фокусироваться на развитии атомной генерации как будущей генерации", - заявил Акчулаков.

 
Он добавил, что вопрос строительства атомных станций рассматривается министерством как одно из наиболее перспективных направлений.
 

Аэрофлот открывает прямые рейсы в Казахстан

25.03.2022, 15:05 20996
Аэрофлот открывает прямые рейсы в Казахстан
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на рейсы из Сочи в пять городов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Всего рейсы будут осуществляться по 17 направлениям, в том числе в пять городов Казахстана (Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Нур-Султан), четыре города Турции (Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул), пять городов Узбекистана (Бухара, Самарканд, Ташкент, Ургенч, Фергана). В Армению рейсы будут выполняться в аэропорт Еревана, в Египет - в аэропорт Каира, в Израиль - в аэропорт Тель-Авива", - сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. 


Летать на направлениях будет авиакомпания "Россия" на самолетах SSJ-100. 

Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа", - говорится в сообщении.


Частота полетов в неделю разнится от направления к направлению. Так, больше всего рейсов поставлено в Стамбул - 19 в неделю, еще 14 будут выполняться в Анталью. Реже всего - по два раза в неделю - "Россия" будет летать в Атырау, Даламан и Ургенч.

Напомним, 9 марта все российские авиакомпании временно приостановили свои полеты в Алматы. 
 

Акчулаков об аварии на КТК: вариант диверсии не рассматриваем

25.03.2022, 14:39 21416
Акчулаков об аварии на КТК: вариант диверсии не рассматриваем
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Никакой другой подоплеки, кроме технической, в аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме на рассматривается, заявил сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

КТК это международный консорциум, его акционеры - западные компании, там есть и американские, и европейские компании. Я думаю, никто бы не стал этого делать. Никому это не выгодно, ни для самой Российской Федерации, ни для грузоотправителей, в том числе акционеров КТК", - цитирует министра Аtameken Business.

 
По его словам, авария произошла по техническим причинам.
 

Результаты потом мы получим, но, если бы это было сделано специально, сколько дней прошло? 2-3 дня, и ВПУ-1 уже заработал. Если следовать логике диверсии, он вообще не должен был работать. А если причал уже начинает работать, это означает, что сложилась такая ситуация", - заявил Акчулаков.

 
Сегодня на брифинге Акчулаков также озвучил самый пессимистичный сценарий ремонта КТК.
 

Акчулаков озвучил самый пессимистичный сценарий ремонта КТК

25.03.2022, 14:18 22631
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Самый пессимистичный сценарий ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме - это два месяца, заявил сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

КТК не может вообще исчезнуть (…), это не российская, не казахстанская труба, это консорциум международный, в который вложено очень много денег и от которого зависит очень большое количество потребителей в Европе и в мире", - сказал министр энергетики РК Болат Акчулаков.

 
Министр отметил, что "его в любом случае надо отремонтировать".
 

Как я уже сказал, если первый причал заработал, то это не проблема, мы не выпадаем из объемов. Значительных потерь не будет", - заявил министр. 

 
По его словам, если бы все три причала не работали, то из 4,4 млн тонн нефти в месяц около 3 млн могли бы быть потеряны. 
 

Будем надеяться, что шторм уляжется, ВПУ начнет работать, танкеры встанут на погрузку. И по ВПУ-2 и 3 в течение 3 недель, надеемся, наши коллеги завершат ремонт и все нормализуется", - заверил Акчулаков.


 
По его словам, информация о том, что Кашаган встал, не подтверждается. Министр подчеркнул, что из трех ВПУ одна всегда находится в резерве на случай поломки. Поэтому, если в течение 3 недель один из ВПУ удастся ввести в строй, это будет означать, что КТК заработает в штатном режиме.
 
С одним ВПУ и с учетом альтернативных маршрутов потери будут минимальными, отметил министр. 
 
Напомним, сегодня на брифинге Акчулаков заявил, что один из поврежденных ВПУ на КТК заработает уже сегодня. 

Ранее сообщалось, что 21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. 22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации. 

Минэнерго РК прорабатывает возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам.



 

Минэнерго: к 2035 году потребление электроэнергии вырастет до 153 млрд кВтч

25.03.2022, 12:42 24591
Минэнерго: к 2035 году потребление электроэнергии вырастет до 153 млрд кВтч
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - К 2035 году потребление электроэнергии в Казахстане составит порядка 153 млрд кВтч. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На фоне роста потребления электроэнергии выработка действующих на сегодня энергоисточников по ряду объективных причин (вывод из эксплуатации, повышение износа, усиление экологических санкций) снизится к 2035 году и составит меньше 89 млрд кВтч, рассказал министр.
 
Для покрытия электрических нагрузок к 2035 году, с учетом того, что действующие энергоисточники не смогут покрыть прогнозные потребности населения и экономики в электрической энергии, потребуется обеспечить массовый ввод новых генерирующих мощностей, основными из которых будут источники низкоуглеродной генерации, в том числе объекты по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), рассказали в Минэнерго РК.

 
Вместе с тем отмечается, что на сектор генерации влияет ряд факторов по снижению экологического влияния, в том числе принятые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов (к 2030 году снижение выбросов на 15% к уровню 1990 года), достижению углеродной нейтральности к 2060 году.
 

Необходимость ввода базовой генерации для стабильной работы энергосистемы страны, низкий показатель коэффициента использования установленной мощности и нестабильность генерации ВИЭ, мировая повестка углеродной нейтральности и обязательства Казахстана по снижению выбросов парниковых газов подталкивают к необходимости развития безопасной и стабильной атомной энергетики в Казахстане", - рассказали в ведомстве.

 
В связи с чем Энергобалансом, помимо наращивания мощностей традиционных и ВИЭ, рассматривается сценарий ввода генерации от АЭС.

 
По оценкам специалистов, структура новых энергетических мощностей, необходимых к вводу к 2035 году, может выглядеть следующим образом:
 
- свыше 5 ГВт газовой генерации;
 
- свыше 2 ГВт гидроэлектростанций;
 
- 1,5 ГВт угольной генерации;
 
- свыше 6 ГВт возобновляемых источников энергии;
 
- более 2 ГВт атомной генерации.
 
Это позволит покрыть дефицит как базовой, так и регулировочной мощности, обеспечив независимость энергосистемы от регулирования энергосистемами сопредельных государств, пояснили в ведомстве. 

 
Акчулаков подчеркнул, что Казахстан имеет потенциал для развития атомной энергетики. Он напомнил, что страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана, имеет свое производство компонентов ядерного топлива, а также доступ к услугам по изотопному обогащению урана.
 
В прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода открылся завод по выпуску готового ядерного топлива для атомных электрических станций Китая. Начато активное производство ядерного топлива, рассказал он.
 
Вопрос строительства АЭС рассматривается Министерством энергетики РК как одно из наиболее перспективных направлений, что подтверждается и мировым опытом, добавил глава Минэнерго.
 

Акчулаков: один из поврежденных ВПУ на КТК заработает сегодня

25.03.2022, 11:55 25596
Акчулаков: один из поврежденных ВПУ на КТК заработает сегодня
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Комментируя аварию на Каспийском трубопроводном консорциуме в Новороссийске, министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков сообщил, что один из поврежденных причалов может заработать уже сегодня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы МЭ РК, затягивание ремонта выносных причальных устройств в порту Новороссийска может привести к сокращению добычи на трех крупных нефтянных месторождениях Казахстана. 
 
При этом он подчеркнул, что согласно полученной информации, ВПУ-1 уже сегодня должен заработать. 
 

Подадут танкер, и это в принципе спасает нас от значительных потерь в добыче", - поделился спикер.

 
Акчулаков напомнил, что первое ВПУ было отключено в целях безопасности до обследования.
 
Напомним, 21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. 
 
22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации. 
 
Минэнерго РК прорабатывает возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам. 
 

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