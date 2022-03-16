Более 50 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - В Казахстане проведены комплексные проверки в деятельности майнинговых ферм. В результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, фермы полностью приостановили работу, демонтировали оборудование и вывезли его из мест дислокации.

Совместно с заинтересованными государственными органами проводится работа по недопущению вовлечения этого оборудования во вторичный оборот.

Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области, а также экс-председателем правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным в Карагандинской области", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане.

Также премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга.

Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора.





В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.

На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работу майнинговых ферм, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно".

Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.