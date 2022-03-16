Более 50 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность в Казахстане

Фото: unsplash.com
По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, фермы полностью приостановили работу, демонтировали оборудование и вывезли его из мест дислокации.
Совместно с заинтересованными государственными органами проводится работа по недопущению вовлечения этого оборудования во вторичный оборот.
Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области, а также экс-председателем правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным в Карагандинской области", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее президент поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане.
Также премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга.
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора.
В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса.
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работу майнинговых ферм, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно".
Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.