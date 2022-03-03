Президент поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Под председательством президента состоялось совещание по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Участники мероприятия рассмотрели перспективы развития электроэнергетической отрасли, атомной промышленности, повышения энергоэффективности и решения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.
Также обсуждались практические аспекты внедрения сбалансированной тарифной политики и реализации крупных проектов в сфере электроэнергетики и ЖКХ.
Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, генерирующих мощностей, внедрению новых технологий и цифровизации отрасли, снижению аварийности в электросетях.
Глава государства поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане.
Напомним, премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга.
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса.
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.
Ранее на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.