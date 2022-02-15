Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии

НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в ходе своего выступления в службе центральных коммуникаций рассказал о майнинге и его влиянии на энергосистему, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время единая электроэнергетическая система Казахстана работает самосбалансированно. При этом энергосистема испытывает нехватку электрической мощности в часы пиковых нагрузок, что обусловлено участившимися аварийными остановами оборудования энергопроизводящих организаций, а также резким увеличением присоединенной мощности. Основной причиной роста потребности является деятельность субъектов цифрового майнинга", - отметил Акчулаков.
По его словам, согласно проведенному статистическому анализу до 2021 года, потребление электрической энергии в стране росло в среднем на 2% в год. В прошлом году рост потребления к аналогичному периоду прошлого года превысил показатель на 6,1%. При этом в южной зоне единой электроэнергетической системы данный показатель составил 12%.
В настоящее время в целях недопущения серьезных последствий, сопряженных с ограничением среди населения, системным оператором на ежедневной основе предпринимаются все необходимые меры. Министерством энергетики были внесены поправки в некоторые нормативные правовые акты в области электроэнергетики", - рассказал министр.
Он подчеркнул, что в настоящее время заинтересованные государственные и правоохранительные органы зачищают рынок электроэнергии от "теневых" субъектов цифрового майнинга.
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на своей странице в Facebook попросил казахстанцев сообщать о "серых" майнерах.
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.
В АО KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии. В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты.
В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании.
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По словам депутата, в стране "налицо явный пробел в законодательстве" по части деятельности майнинговых компаний.
4 февраля первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев на заседании межведомственной комиссии, где обсуждался законопроект "О цифровых активах в Республике Казахстан" сообщил, что налог для майнеров будет увеличен с 1 до 5 тенге на киловатт.
10 февраля премьер-министр РК Алихан Смаилов дал поручения по регулированию майнинговой деятельности в РК.