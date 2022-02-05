В Минфине рассказали о налогах для майнеров

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В ходе заседания первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев отметил, что майнинговая деятельность на сегодняшний день ничем не ограничена и носит уведомительный характер.
То есть, какой уполномоченный орган заявил о том, что управляет майнингом, тот и занимается этим. А фактически выявить его сложно - только за счет затрат электроэнергии, путем последующего анализа. Сейчас же вся остальная деятельность будет незаконна, кроме этих дата-центров. В части налогов будет комбинированная ставка, комбинированный налог. Это увеличение самой ставки - сейчас 1 тенге на киловатт, а мы предлагаем увеличить до 5 тенге на киловатт", - сказал Марат Султангазиев.
Что касается предлагаемого механизма налогообложения, по словам вице-министра финансов, предполагается следующее.
Ввести на цифровой майнинг отдельный вид налогообложения - это оборудование для цифрового майнинга (10 МРП), видеокарта - 1 МРП, другое оборудование по списку - 10 МРП. В месяц. Отчет будет ежеквартальным, уплата тоже ежеквартальной. Даже если у него затрат электроэнергии нет, но при этом установлено майнинговое оборудование у него - будет идти налог так же, как и по казино, есть такая форма, когда за каждый карточный стол казино платит независимо от осуществления деятельности", - сказал представитель Минфина.
Министерство финансов также направило предложение в Минэкономики: само по себе оборудование сейчас использует метод зачета и при ввозе не уплачивается НДС.
Мы предлагаем именно майнинговое оборудование исключить из данного списка", - заключил Султангазиев.
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на своей странице в Facebook попросил казахстанцев сообщать о "серых" майнерах.
25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. В АО KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии.
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании.
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По словам депутата, в стране "налицо явный пробел в законодательстве" по части деятельности майнинговых компаний на территории РК.