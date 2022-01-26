В KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии

НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - В АО "KEGOC" сообщили, что произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток - Юг Казахстана", что привело к отключениям электроэнергии на юге РК. В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации аварии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

25 января 2022 года в 11.59 ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток - Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток - Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт", - проинформировали в KEGOC.

Отмечается, что в настоящее время системным оператором АО "KEGOC" предпринимаются меры по ликвидации аварии.

Как сообщили в городском акимате, отключение произошло по линии KEGOC. "Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка) на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты", - проинформировали в акимате.

По данным "Алатау Жарык Компаниясы", "из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алматы из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено".





Ни одна из больниц Алматы не отключалась от электроэнергии. Они запитаны по другим схемам энергоснабжения. В случае каких-либо сбоев в подаче электричества у них предусмотрена автономная электрогенерация - дизель-генераторы", - отметили в АЖК.

По информации РБК, также отключение электроэнергии произошло в Кыргызстане и Узбекистане. Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в столицах - Бишкеке и Ташкенте.





Также сообщается об отсутствии электричества в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области.