В KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии

НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - В АО "KEGOC" сообщили, что произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток - Юг Казахстана", что привело к отключениям электроэнергии на юге РК. В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации аварии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
25 января 2022 года в 11.59 ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток - Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток - Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт", - проинформировали в KEGOC.
Отмечается, что в настоящее время системным оператором АО "KEGOC" предпринимаются меры по ликвидации аварии.
Напомним, большая часть районов Алматы оказалась отключена от электричества. Сообщения об отсутствии электроэнергии поступают от жителей Турксибского, Жетысуского, Бостандыкского, Алмалинского, Медеуского, Алатауского районов, а также микрорайонов "Аксай-4" и "Орбита".
Как сообщили в городском акимате, отключение произошло по линии KEGOC. "Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка) на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты", - проинформировали в акимате.
По данным "Алатау Жарык Компаниясы", "из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алматы из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено".
Ни одна из больниц Алматы не отключалась от электроэнергии. Они запитаны по другим схемам энергоснабжения. В случае каких-либо сбоев в подаче электричества у них предусмотрена автономная электрогенерация - дизель-генераторы", - отметили в АЖК.
По информации РБК, также отключение электроэнергии произошло в Кыргызстане и Узбекистане. Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в столицах - Бишкеке и Ташкенте.
Также сообщается об отсутствии электричества в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области.