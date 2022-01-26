В "Самрук-Энерго" прокомментировали отключение электричества в Алматы

В 11.59 произошло выделение Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы. Причины произошедшего выясняются", - сообщили в пресс-службе АО "Самрук-Энерго".
В компании отметили, что электрические станции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность.
Северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний. На Экибастузской ГРЭС-1 в работе шесть энергоблоков, текущая нагрузка 2930 МВт; на Экибастузской ГРЭС-2 в работе оба энергоблока, нагрузка 950 МВт", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, большая часть районов Алматы оказалась отключена от электричества. Сообщения об отсутствии электроэнергии поступают от жителей Турксибского, Жетысуского, Бостандыкского, Алмалинского, Медеуского, Алатауского районов, а также микрорайонов "Аксай-4" и "Орбита".
Как сообщили в городском акимате, отключение произошло по линии KEGOC.
Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка) на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты", - проинформировали в акимате.
По данным "Алатау Жарык Компаниясы", "...из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алматы из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено".
По информации РБК, отключение электроэнергии произошло также в Кыргызстане и Узбекистане. Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в Бишкеке (Кыргызстан) и Ташкенте (Узбекистан).
Также сообщается об отсутствии электричества в Шымкенте, Таразе и Туркестанской области.