Багдат Мусин попросил казахстанцев сообщать о "серых" майнерах

НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на своей странице в Facebook попросил казахстанцев сообщать о "серых" майнерах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В последнее время часто обсуждается вопрос майнинга в СМИ и социальных сетях. Серые майнеры сильно вредят нашей энергосистеме. Сейчас энергозатраты незаконного майнинга по оценкам превышают 1 гигаватт (ГВт). Имея уже практически сформированный "серый" рынок сложно понимать и прогнозировать нагрузку на энергосистему. Ну и самое главное мы должны получать налог с этого вида деятельности. "Серый майнинг" - это экономическое преступление, то есть уклонение от налогов как минимум! А за преступления необходимо нести ответственность. Если вы знаете и располагаете информацией о локации "серых" майнеров просьба сообщать (можно анонимно) на эти электронные адреса:
В указанные локации будут выезжать специалисты для осуществления проверок и принятию решений. Также, коллеги смогут проконсультировать тех, кто не знает, как из "серого" майнера стать "белым" и работать, не нарушая закон. Давайте вместе бороться с теми кто нарушает закон и вредит нашей энергосистеме", - написал министр.
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. В АО KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии.
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании.
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По словам депутата, в стране "налицо явный пробел в законодательстве" по части деятельности майнинговых компаний на территории РК.