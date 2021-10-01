В Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты

НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - В ближайшие пять лет в РК будут построены новые станции с газовой генерацией порядка 3 тыс. мегаватт, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сегодня на брифинге правительства рассказал министр энергетики Магзум Мирзагалиев. По его словам, системный оператор АО "KEGOC" отмечает, что потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7%. Это связано с увеличением количества майнинговых дата-центров. Оператор подтверждает наступление дефицита электроэнергии.

Это очень большой рост. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что нам необходимо принимать ряд решений. Во-первых, мы должны иметь возможность, чтобы системные операторы - это у нас национальная компания KEGOC - имели право ограничивать или снижать объемы потребления в первую очередь майнинговых DATA-центров в те момент, когда может возникнуть дефицит электроэнергии", - сказал Мирзагалиев.

Кроме того, деятельность по осуществлению майнинга криптовалюты в текущем виде не оказывает значимого положительного влияния на социально-экономические показатели. Майнинг потребляет дешевую электроэнергию, выработанную в Казахстане, а дальнейшая продажа криптовалюты и аккумулирование прибыли происходит за рубежом. Ввиду заполнения мощностей, введенных для населения и реального сектора экономики, лиц, осуществляющих цифровой майнинг, существуют риски по электроснабжению растущей потребностей населения и экономики.

Мы хотим урегулировать данный вопрос по части предоставления технических условий на выдачу энергетической мощности. Это тоже очень важно. В-третьих, рынок майнинга нужно развивать, и он будет развиваться. На самом деле, у нашей страны есть очень хорошие возможности для того, чтобы его развивать, но, с точки зрения имеющегося потенциала Казахстана по развитию возобновляемых источников энергии. Если будет спрос со стороны майнеров на соответствующую электроэнергию, то его можно удовлетворить путем возведения новых источников генерации за счет ВИЭ", - отметил министр энергетики.

В этой связи в Минэнерго подготовлен ряд предложений, связанных с временной приостановкой подключения майнинговых дата-центров к источникам энергии и ограничением энергопотребления уже подключенных майнинговых ферм.

Мы планируем, что в ближайшие пять лет у нас будут построены новые станции с генерацией порядка 3 тыс. мегаватт. Это достаточно большие объемы, и это позволит нам нивелировать все возможные риски. Я говорю про 3 тыс. мегаватт только газовой генерации", - сказал Мирзагалиев.

Кроме газовой энергетики, планируется ввод новых мощностей по ВИЭ. В частности, планируется, что к 2025 году объем ВИЭ в энергобалансе страны достигнет 6%, с текущих 3%. А к 2030 году - уровня не менее 15%, рассказал министр.

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