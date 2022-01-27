Депутат: на нелегальных майнеров у KEGOC управы нет, они продолжают перегружать энергосистему

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НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам депутата, в стране "налицо явный пробел в законодательстве" по части деятельности майнинговых компаний на территории РК.

Для его устранения в конце прошлого года депутатами разработан законопроект "О цифровых активах РК", который предусматривает механизм регулирования работы майнеров, лицензирование майнинговой деятельности, введение квотирования и приоритетности выделения электроэнергии для новой индустрии", - рассказал Кудайберген, озвучивая депутатский запрос на имя заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.

Также проектом закона предложены нормы по борьбе с "серыми" майнерами, разработаны уточнения в налоговое законодательство.

Просим ускорить подготовку заключения и направить в мажилис пакет документов для дальнейшей работы", - обратился депутат.

Кроме того он требует незамедлительно на уровне подзаконных актов установить строгие приоритеты распределения электроэнергии со станции с госучастием со следующей последовательностью: население, коммунальные предприятия для обслуживания населения, бюджетные организации, производственные предприятия, где создаются рабочие места.

Предлагается взять на контроль географию и частоту подключения майнеров в энергодефицитных регионах страны, исходя из результатов ревизии энергосистемы.

Мажилисмен рассказал, что согласно оперативным данным системного оператора, объем потребления электроэнергии в стране вырос за последний год на 7%. При этом в энергодефицитной южной зоне - на 12%.

В связи с ростом потребления имел место перегруз в сетях KEGOC 500 киловольт в направлении север-юг. Следствием системного перегруза стала вчерашняя авария. Она еще раз показала разбалансированность и отсутствие маневренных мощностей в казахстанской энергосистеме. Однако мы неоднократно слышали заверение энергетической компании, что в стране имеется большой профицит электроэнергии. Это же утверждали энергетики в тот момент, когда принималось решение о разрешении на территории страны деятельности майнинговых компаний", - заверил депутат.

По его словам, низкая стоимость электроэнергии и законодательная возможность использования наших энергетических мощностей для проведения вычислений сделали Казахстан популярным среди игроков майнингового рынка.

Однако оптимистическое заявлении Минэнерго о мифическом профиците электроэнергии, отсутствие у госоператора четкого представления об энергосистеме страны привели к ряду стратегических ошибок, сделанных в момент формирования майнинговой инфраструктуры. Фирмы были размещены по стране хаотично, без учета сбалансированности энергосистемы. Например, майнинговая фирма появилась и на Шардаринской ГЭС - в энергодефицитной Туркестанской области", - проинформировал Кудайберген.

Он подчеркнул, что майнеры потребляют 8 мегаватт электроэнергии по цене 11 тенге за киловатт. При этом бюджетные организации и население платят от 15 до 20 тенге за киловатт.

Только по этому факту можно сделать вывод, насколько "озабочены" о госинтересах руководство KEGOC и Самрук-Энерго", - заявил мажилисмен.

Он отметил, что в стране не были установлены допустимые энергетические резервы для майнинга, поэтому вычислительный центр в размещении и потреблении никто не останавливал.

Не была подготовлена нормативно-правовая база для развития майнинговой индустрии.

По действующему законодательству в РК добыча и оборот криптовалюты запрещены. Как в таком случае работает наша криптоиндустрия?" - возмутился депутат.

По его словам, все крупные майнеры арендуют энергетические мощности для осуществления так называемого "облачного" майнинга, формально не нарушая закон. Деятельность таких data-центров носит уведомительный порядок, они работают официально и платят налоги. Сейчас их порядка 70 компаний. В сумме они потребляют порядка 700 мегаватт.

Основной же объем приходится на "серых" нелегальных майнеров и составляет более 1400 мегаватт. При этом в случае дефицита энергии "белых" майнеров отключают от энергосистемы, как это было сделано 24 января . А на нелегальных майнергов у KEGOC управы нет, они продолжают перегружать энергосистему", - заявил депутат.

Он отметил, что "серые" майнеры уходят от налогов, "а все "нажитое" криптоимущество реализуется на иностранных биржах".

Таким образом, наш бюджет почти ничего не получает, за исключением одного тенге с киловатта - налоговый сбор, который крайне сложен, непрозрачен и платится только "белыми" майнерами", - заключил депутат.

Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества . В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.





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В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших считают, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 18% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые майнеры". 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 7% ответили "мне все равно".





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