Рост потребления электроэнергии грозит крупной аварией ЕЭС Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Недостаток генерации, отклонения мощности и электроэнергии реально угрожают нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана - есть риск возникновения крупной системной аварии. Об этом рассказали в АЛ "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в компании KEGOC, в настоящее время в единой энергетической системе Казахстана сохраняется напряженная обстановка с балансом электроэнергии и мощности, связанная с высокими темпами роста потребления электроэнергии. Так, за 9 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, рост потребления составил 11,8% по Южной зоне, 5,8 % по Северной зоне и 6,6% по Западной зоне. В часы пик потребление мощности превышает прошлогодние значения более чем на 1000-1500 мегаватт, что сопоставимо с потреблением целой области, например, Алматинской.

Ситуация значительно усугубляется дефицитом генерирующих мощностей из-за большого количества аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях ЕЭС РК. Например, продолжительность аварийных отключений генерации с начала 2021 года, в сравнении с аналогичным показателем 2020 года увеличилась на 25%. При этом по отдельным типам оборудования увеличение данного показателя значительно выше: продолжительность аварийных остановов турбоагрегатов возросла более чем в 2 раза (+134%, 12 177 часов в 2020 году, 28 550 часов в 2021 году), продолжительность аварийных остановов газовых турбин возросла на 43%, энергоблочного оборудования на 18%", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что недостаток генерации приводит к невозможности удовлетворения потребностей потребителей в электроэнергии и мощности. "Это, в свою очередь, приводит к значительным отклонениям фактического потребления потребителями ЕЭС Казахстана от плановых величин. Отклонения мощности по энергосистеме составляют порядка 1000 мегаватт из них только по Южной зоне ЕЭС Казахстана отклонения превышают 700 мегаватт. Недостаток генерации, отклонения мощности и электроэнергии реально угрожают нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана - есть риск возникновения крупной системной аварии. На вечерний максимум переток по транзиту Север - Юг ЕЭС Казахстана превышает допустимые значения. Ввиду полного исчерпания всех имевшихся резервов генерации, отмечаем о необходимости осуществления плановых поставок из сопредельных энергосистем для целей замещения аварийно выбывшей генерации и планового импорта для потребителей", - уточнили в пресс-службе.

Согласно законодательству Республики Казахстан, АО "KEGOC" как системный оператор обязан обеспечивать надежность работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан. При наличии сверхпланового потребления, АО "KEGOC" будет вынужден принимать меры к отдельным категориям потребителей по соблюдению режима потребления согласно плановым значениям, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5 октября 2021 года в рамках исполнения возложенных на системного оператора обязательств были проведены следующие мероприятия по ограничению потребления согласно графикам, согласованным с местными исполнительными органами: Ограничения в сетях АО "АЖК" - 75 мегаватт (перебор 160 мегаватт, сверх диапазона 90 мегаватт). Ограничения в сетях АО "Кызылординская РЭК" - 31 мегаватт (перебор 39 мегаватт, сверх диапазона 33 мегаватт). Ограничения АО "Enegix" - 68 мегаватт (перебор 100 мегаватт, сверх диапазона 90 мегаватт)", - добавили в компании.

Отметим, в Казахстане регулярно происходят перебои в подаче электроэнергии. Так, недавно жители Шымкента пожаловались на постоянное отключение света. Городская подстанция не в состоянии обеспечить весь город электроэнергией. Ежедневно городу необходимо 200 мегаватт-часов электроэнергии, но получает он только 120. На Шардаринской ГЭС сейчас перерабатывают всего 10 мегаватт. Именно поэтому постоянные отключения света происходят не только в Шымкенте, но и в 10 населённых пунктах Туркестанской области.



