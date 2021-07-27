Стала известна причина отключения электроэнергии в трех районах Алматы

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НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - В Ауэзовском, Алатауском и Жетысуском районах Алматы из-за аварии на подстанции "Ерменсай" снова отключали электроэнергию, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

26 июля, в 10.31, произошло аварийное отключение линии электропередач на станции "Ерменсай". В связи с ежегодной летней остановкой ТЭЦ-1 произошёл недопустимый перегруз, что привело к перебросу мощности на ЛЭП-110кВ №103А, №149А и срабатыванию автоматики разгрузки линий", - сообщили в пресс-службе ТОО "Алатау Жарык компаниясы".

В компании отметили, что уже в 11.18 все электроснабжение было восстановлено.





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