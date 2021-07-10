В микрорайоне Нур Алатау Алматы вновь отключили электричество

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АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - В микрорайоне Нур Алатау Бостандыкского района Алматы вновь отключили электричество, передает KAZAKHSTAN TODAY.

От жителей микрорайона Нур Алатау Бостандыкского района Алматы поступают жалобы на очередное отключение электроэнергии.

Напомним, жалобы на отключение электричества от жителей указанного района поступали 3 и 4 июня.

Отметим, что в Алматы в последнее время регулярно наблюдаются перебои в энергоснабжении. В частности, 2 июня отключение было в центре города.

Одна из причин такой ситуации - перегрузка сетей в связи хаотичной застройкой города.

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