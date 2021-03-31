Жители одного из районов Алматы выступили против точечной застройки

АЛМАТЫ. 30 МАРТА - Жители Медеуского района Алматы протестуют против точечной застройки в микрорайоне Самал-2, рядом с проспектом аль-Фараби, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Tengrinews.kz , людям ранее обещали на этом месте обустроить сквер. В акимате заявили, что застройщику не давали разрешения на возведение ЖК.

Мы боремся против застройки, потому что нам уже нечем дышать, нам негде гулять! Весь двор заставлен машинами. Мы писали письма в акимат Алматы, но, как мы видим, работы на этом участке продолжаются. Нас не слышат", - говорят люди.

Жители показали фотографии, сделанные из окон квартир. На снимках видно, что на участке ведутся работы. По словам горожан, они видели генеральный план, по которому здесь якобы должен появиться жилой комплекс. Хотя раньше им обещали построить на этом месте парковую зону с фонтанами и детской площадкой.

Но на деле нам показали другой план, где четыре дома 18-этажных. А ведь здесь негде гулять. Детей боишься отпустить, потому что везде машины. В школах сидит по 40 человек в классе, всего один детский сад на весь микрорайон. И они хотят построить здесь еще один жилой комплекс? У нас и так постоянно перебои с электричеством из-за того, что густонаселенный район. Человеческая жадность не имеет границ. При землетрясении всех здесь завалит", - сказала жительница Гульнара Кумакбаева.

Люди жалуются, что их дома уже находятся в плену высоток. Одна из главных проблем этого района - узкие проезды, через которые трудно добраться скорой и пожарным.

Раньше к нам можно было заехать с двух сторон. Сейчас один из проездов закрыт 22-этажным домом. Он построен с нарушениями всех архитектурных правил. Дом практически впритык стоит к нашему. А если построят еще три дома на этом участке, мы вообще окажемся в ловушке", - рассказал пенсионер Хавош Ишингалиев.

В управлении архитектуры Алматы и градостроительства рассказали, что собственником участка является ТОО GAB Construction. Чиновники уверяют, что здесь идут работы только по сносу ветхих домов.

ТОО GAB Construction посредством электронных услуг получены решения на снос существующих строений на земельном участке, расположенном по адресу: Медеуский район, проспект Достык, 91В, 91/6 за № 16 и № 20 от 3 марта 2021 года. Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ в адрес управления не поступало. В настоящее время производится демонтаж существующих строений", - заявили в ведомстве.

Ранее в управлении городского планирования и урбанистики Алматы сообщали, что застройщик не обращался в акимат за разрешительными документами на начало строительства.

Информацию о том, какой именно объект будет возводиться на указанной территории, специалисты управления смогут предоставить только после обращения застройщика на получение разрешительных документов", - сообщили в управлении.

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