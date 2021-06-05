Жители микрорайона Нур Алатау в Алматы вновь остались без электричества

Фото из открытых источников

АЛМАТЫ. 4 ИЮНЯ - В Алматы продолжаются перебои с электроэнергией. Жители микрорайона Нур Алатау вновь пожаловались на отключение электроэнергии, передает KAZAKHSTN TODAY.

Вечерние отключения происходят регулярно, каждый день на протяжении последнего месяца. За вечер обычно отключают по два раза от одного часа до нескольких часов. Отключают целыми жилыми массивами. При этом не работают сотовая связь и Интернет. И это в условиях коронавирусного обострения с необходимостью вызова скорой и доставки лекарств. В отключенных холодильниках портятся продукты в домах и магазинах, что также чревато ростом желудочно-кишечных заболеваний. И это с учетом коронавирусной нагрузки на врачей и больницы. Растет вероятность бытовых травм от падений на темных улицах и во дворах. В конце концов это никак не может положительно сказаться на криминогенной обстановке", - возмущенны местные жители.





Местные жители обратились через журналистов к акиму города с просьбой защитить права и интересы граждан и призвать к ответственности районные и городские службы, в чьем ведении находится соответствующая инфраструктура.

Напомним , днем 3 июня жители микрорайона Нур Алатау уже жаловались на перебои с электроэнергией.

Отметим, что в Алматы в последнее время регулярно наблюдаются перебои в энергоснабжении. В частности, 2 июня отключение было в центре города.

Одна из причин такой ситуации - перегрузка сетей в связи хаотичной застройкой города. Жители постоянно протестуют против уплотнительной застройки и строительства "человейников".

Ранее бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев призвал остановить "строительную мафию".

Отметим, что в Алматы прогнозируют прирост населения до 5 млн человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства