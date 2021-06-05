Жители микрорайона Нур Алатау в Алматы остались без электричества

По словам жителей, электричества и Интернета в микрорайоне нет уже более двух часов, причем выяснить причину и сроки подключения им не удается.
Агентство Kazakhstan Today обратилось за комментариями в акимат города.
Отметим, что в Алматы в последнее время регулярно наблюдаются перебои в энергоснабжении. В частности, 2 июня отключение было в центре города.
Одна из причин такой ситуации - перегрузка сетей в связи хаотичной застройкой города. Жители постоянно протестуют против уплотнительной застройки и строительства "человейников".
Ранее бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев призвал остановить "строительную мафию".
Отметим, что в Алматы прогнозируют прирост населения до 5 млн человек.
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