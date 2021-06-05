Жители микрорайона Нур Алатау в Алматы остались без электричества

АЛМАТЫ. 4 ИЮНЯ - В Алматы продолжаются перебои с электроэнергией. В этот раз на отключение пожаловались жители микрорайона Нур Алатау, передает KAZAKHSTN TODAY.

По словам жителей, электричества и Интернета в микрорайоне нет уже более двух часов, причем выяснить причину и сроки подключения им не удается.

Агентство Kazakhstan Today обратилось за комментариями в акимат города.

Одна из причин такой ситуации - перегрузка сетей в связи хаотичной застройкой города. Жители постоянно протестуют против уплотнительной застройки и строительства "человейников".

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