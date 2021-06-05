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Жители микрорайона Нур Алатау в Алматы остались без электричества

04.06.2021 11719
Жители микрорайона Нур Алатау в Алматы остались без электричества
АЛМАТЫ. 4 ИЮНЯ - В Алматы продолжаются перебои с электроэнергией. В этот раз на отключение пожаловались жители микрорайона Нур Алатау, передает KAZAKHSTN TODAY.
 
По словам жителей, электричества и Интернета в микрорайоне нет уже более двух часов, причем выяснить причину и сроки подключения им не удается.
 
Агентство Kazakhstan Today обратилось за комментариями в акимат города. 
 
Отметим, что в Алматы в последнее время регулярно наблюдаются перебои в энергоснабжении. В частности, 2 июня отключение было в центре города
 
Одна из причин такой ситуации - перегрузка сетей в связи хаотичной застройкой города. Жители постоянно протестуют против уплотнительной застройки и строительства "человейников".
 
Ранее бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев призвал остановить "строительную мафию"
 
Отметим, что в Алматы прогнозируют прирост населения до 5 млн человек.
 

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