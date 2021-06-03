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Центр Алматы остался без электроснабжения

02.06.2021 16579
Центр Алматы остался без электроснабжения
Фото из открытых источников
АЛМАТЫ. 2 июня - Жители центра Алматы жалуются на отключение электроэнергии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Большая авария на станции, центр города с 15.00 без света сидит. Сказали, Технодом на Наурызбай батыра и еще много объектов отключены", - рассказали местные жители. 

 
В южной столице продолжается процесс варварской застройки города. И это ставит ряд очень сложных вопросов, в том числе вопрос электроснабжения. 
 
В марте бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев призвал остановить "строительную мафию".
 
Ранее сообщалось, что в южной столице прогнозируют прирост населения до 5 миллионов человек, но уже сейчас эксперты видят угрожающие масштабы безработной молодежи. 
 
В октябре 2020 года депутат мажилиса Ирина Смирнова требовала провести проверку соблюдения законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об экологии в городах Нур-Султане и Алматы. 
 

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