Центр Алматы остался без электроснабжения

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АЛМАТЫ. 2 июня - Жители центра Алматы жалуются на отключение электроэнергии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Большая авария на станции, центр города с 15.00 без света сидит. Сказали, Технодом на Наурызбай батыра и еще много объектов отключены", - рассказали местные жители.
В южной столице продолжается процесс варварской застройки города. И это ставит ряд очень сложных вопросов, в том числе вопрос электроснабжения.
В марте бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев призвал остановить "строительную мафию".
Ранее сообщалось, что в южной столице прогнозируют прирост населения до 5 миллионов человек, но уже сейчас эксперты видят угрожающие масштабы безработной молодежи.
В октябре 2020 года депутат мажилиса Ирина Смирнова требовала провести проверку соблюдения законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об экологии в городах Нур-Султане и Алматы.
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