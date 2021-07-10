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Массовое отключение электроэнергии в Алматы связано с высоковольтными магистральными линиями КЕGОС

09.07.2021 7534
Массовое отключение электроэнергии в Алматы связано с высоковольтными магистральными линиями КЕGОС
АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - В АО "Алатау жарык компаниясы" заявили, что отключения электричества во многих частях города связаны не с их сетями, а с высоковольтными магистральными линиями КЕGОС, которые тянутся с севера на юг, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Авария произошла на линиях KEGOC, напряжение - 500 кВ.
 
В 17.39 9 июля в результате аварийного отключения транзитной линии 500 кВ "Север-Юг" АО "КЕГОК" (подстанция "Алма-500", поселок Узынагаш) произошло срабатывание системы противоаварийной автоматики САОН (система автоматического отключения нагрузки) на 44 подстанциях города с последующем частичным отключение потребителей Алатауского, Бостандыкского, Жетысуского, Медеуского, Наурызбайского и Турксибского районов.
 
В 18.17 транзитная линия 500 кВ включена, после чего проводилось планомерное подключение потребителей.
 
В 18.40 подключены потребители, питающиеся от 25 подстанций из 44 ПС.
 

На данный момент ведутся работы по подключению других абонентов. Приносим извинения горожанам за доставленные неудобства", - сообщили в АО "Алатау жарык компаниясы".

 
Напомним, в городе произошел массовой сбой в системе подачи электричества. 
 

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