Массовое отключение электроэнергии в Алматы связано с высоковольтными магистральными линиями КЕGОС

Авария произошла на линиях KEGOC, напряжение - 500 кВ.
В 17.39 9 июля в результате аварийного отключения транзитной линии 500 кВ "Север-Юг" АО "КЕГОК" (подстанция "Алма-500", поселок Узынагаш) произошло срабатывание системы противоаварийной автоматики САОН (система автоматического отключения нагрузки) на 44 подстанциях города с последующем частичным отключение потребителей Алатауского, Бостандыкского, Жетысуского, Медеуского, Наурызбайского и Турксибского районов.
В 18.17 транзитная линия 500 кВ включена, после чего проводилось планомерное подключение потребителей.
В 18.40 подключены потребители, питающиеся от 25 подстанций из 44 ПС.
На данный момент ведутся работы по подключению других абонентов. Приносим извинения горожанам за доставленные неудобства", - сообщили в АО "Алатау жарык компаниясы".
Напомним, в городе произошел массовой сбой в системе подачи электричества.
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