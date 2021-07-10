Массовое отключение электроэнергии в Алматы связано с высоковольтными магистральными линиями КЕGОС

АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - В АО "Алатау жарык компаниясы" заявили, что отключения электричества во многих частях города связаны не с их сетями, а с высоковольтными магистральными линиями КЕGОС, которые тянутся с севера на юг, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Авария произошла на линиях KEGOC, напряжение - 500 кВ.

В 17.39 9 июля в результате аварийного отключения транзитной линии 500 кВ "Север-Юг" АО "КЕГОК" (подстанция "Алма-500", поселок Узынагаш) произошло срабатывание системы противоаварийной автоматики САОН (система автоматического отключения нагрузки) на 44 подстанциях города с последующем частичным отключение потребителей Алатауского, Бостандыкского, Жетысуского, Медеуского, Наурызбайского и Турксибского районов.

В 18.17 транзитная линия 500 кВ включена, после чего проводилось планомерное подключение потребителей.

В 18.40 подключены потребители, питающиеся от 25 подстанций из 44 ПС.

На данный момент ведутся работы по подключению других абонентов. Приносим извинения горожанам за доставленные неудобства", - сообщили в АО "Алатау жарык компаниясы".

Напомним, в городе произошел массовой сбой в системе подачи электричества.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства