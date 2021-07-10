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В Алматы произошло массовое отключение электроэнергии

09.07.2021 12367
В Алматы произошло массовое отключение электроэнергии
Фото из откртых источников
АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - В городе произошел массовой сбой в системе подачи электричества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации "Алатау жарык компаниясы", 9 июля, в 17.38, произошла авария на линиях напряжением 500 кВт. В 18.17 транзит 500 кВ включен. АО приступило к включению потребителей.
 
Ранее жители микрорайона Нур Алатау Бостандыкского района Алматы сообщали об очередном отключении электричества. 
 
Отметим, что в Алматы в последнее время регулярно наблюдаются перебои в энергоснабжении. В частности, 2 июня отключение было в центре города. Одна из причин такой ситуации - перегрузка сетей в связи хаотичной застройкой города. 

Ранее бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев призвал остановить "строительную мафию".
 

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