В Алматы произошло массовое отключение электроэнергии

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АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - В городе произошел массовой сбой в системе подачи электричества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации "Алатау жарык компаниясы", 9 июля, в 17.38, произошла авария на линиях напряжением 500 кВт. В 18.17 транзит 500 кВ включен. АО приступило к включению потребителей.

Ранее жители микрорайона Нур Алатау Бостандыкского района Алматы сообщали об очередном отключении электричества.

Отметим, что в Алматы в последнее время регулярно наблюдаются перебои в энергоснабжении. В частности, 2 июня отключение было в центре города. Одна из причин такой ситуации - перегрузка сетей в связи хаотичной застройкой города.





Ранее бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев призвал остановить "строительную мафию".

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