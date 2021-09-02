Казахстан рассмотрит возможность развития безопасной атомной энергетики

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - В связи с ожидающимся дефицитом электроэнергии к 2030 году, Токаев поручил рассмотреть возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выступая на совместном заседании палат парламента с посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что "к 2030 году наступит дефицит электроэнергии".

В связи с этим президент поручил правительству и фонду развития "Самрук-Казына" изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики.

Вопрос непростой, поэтому к его решению нужно подойти максимально рационально, без домыслов и эмоций… Данный вопрос необходимо рассмотреть и с точки зрения развития инженерного дела, формирования нового поколения квалифицированных инженеров-атомщиков в нашей стране", - сказал Токаев.

Кроме того, президент отметил перспективность развития производства зеленого водорода.





Также президент поручил правительству и фонду "Самрук-Казына" приступить к реализации ряда масштабных проектов, среди которых строительство на площадке Алматинской ТЭЦ-2 парогазовой установки, модернизация ТЭЦ-3 и расширение ТЭЦ-1, введение в строй тысячи мегаватт новых генерирующих мощностей в Южном регионе, реконструкция кабельных сетей в Алматы и Алматинской области.





По его словам, общий объем инвестиций в эти проекты составит более 1 трлн тенге.





Совместно со стратегическими инвесторами в различных регионах в строй будет введено около 2400 мегаватт мощностей возобновляемой энергетики", - заверил глава государства.





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