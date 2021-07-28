Жители микрорайона Орбита в Алматы сообщают об очередном отключении электричества

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АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В редакцию поступают сообщения от жителей микрорайона Орбита-2 об отключении электроэнергии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вчера с 9 вечера в Орбите света не было, сейчас опять отключили", - пишут возмущенные алматинцы.

Читатели уточняют, что участки, где происходят перебои в подаче электроэнергии, относятся к Бостандыкскому району Алматы.

Орбита-2, дом 13 - нет света, до этого было отключение на Биржана - Мустафина", - уточнили жители.

Сообщения об отключении электричества в разных точках мегаполиса поступают в редакцию ежедневно.





Также о частых перебоях в подаче электроэнергии регулярно сообщают жители микрорайона Нур Алатау.









Одна из причин такой ситуации - перегрузка сетей в связи хаотичной застройкой города. Ранее бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев призвал остановить "строительную мафию"

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