Жители микрорайона Орбита в Алматы сообщают об очередном отключении электричества

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АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В редакцию поступают сообщения от жителей микрорайона Орбита-2 об отключении электроэнергии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вчера с 9 вечера в Орбите света не было, сейчас опять отключили", - пишут возмущенные алматинцы.
Читатели уточняют, что участки, где происходят перебои в подаче электроэнергии, относятся к Бостандыкскому району Алматы.
Орбита-2, дом 13 - нет света, до этого было отключение на Биржана - Мустафина", - уточнили жители.
Сообщения об отключении электричества в разных точках мегаполиса поступают в редакцию ежедневно.
Так, вчера, 26 июля, сразу три района города были обесточены из-за аварии на подстанции "Ерменсай".
Также о частых перебоях в подаче электроэнергии регулярно сообщают жители микрорайона Нур Алатау.
Ранее в "Алатау жарык компаниясы" в ответ на жалобы алматинцев на массовое отключение электричества, заявили, что отключения электричества во многих частях города связаны не с их сетями, а с высоковольтными магистральными линиями КЕGОС, которые тянутся с севера на юг.
Одна из причин такой ситуации - перегрузка сетей в связи хаотичной застройкой города. Ранее бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев призвал остановить "строительную мафию".
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