В РК майнеров отключили от электроэнергии

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НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - В настоящее время сохраняется напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в единой энергетической сети (ЕЭС) Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этой связи при сохранении текущей ситуации в период с 24 по 31 января 2022 года, включительно, полностью отменяются плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг", - говорится в письме, разосланном казахстанской компанией по управлению электрическими сетями KEGOC.

Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. В АО KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии.

В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании.

21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей.

В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших считают, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 18% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые майнеры". 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 7% ответили "мне все равно".

Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане, в частности, главной считают покровительство, которое оказывается, в том числе серым схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты.