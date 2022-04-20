Беларусь увеличивает число авиарейсов в Казахстан

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова на заседании правительства проинформировала о принимаемых мерах по реализации поручения главы государства об обеспечении отраслей экономики Казахстана квалифицированными кадрами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В начале своего выступления глава МТСЗН отметила, что основными вызовами рынка труда до 2030 года являются:

- существенный прирост молодежи, вступающей в рабочую силу. То есть трудоспособного возраста стали достигать лица, рожденные после 2000 года или в период благоприятной демографической ситуации. По расчетам экспертов, к 2030 году 74% рабочей силы страны будут составлять миллениалы и поколение Z;

- недостаточная генерация рабочих мест в экономике - основным работодателем в последние годы выступает государство и квазигосударственный сектор;

- ускоренное распространение технологий и инноваций, в результате чего одни профессии отмирают, другие появляются, а третьи модифицируются.

Обозначенные вызовы определяют необходимость дальнейшего углубления модернизации системы подготовки кадров. При этом ее основой является Национальная система квалификаций (НСК).

По словам Тамары Дуйсеновой, НСК дает ответы на следующие вопросы:

1. "Какие специалисты нужны экономике?" Национальный классификатор занятий введен в 2018 году. Сбор информации и статучет по востребованным специалистам ведется с применением этого классификатора.

2. "Что должны знать и уметь современные специалисты?" Эти требования устанавливаются в профессиональных стандартах, разрабатываемых самими работодателями.

3. "Чему и как их для этого учить?" Образовательные программы должны формироваться на основе профессиональных стандартов.

4. "Как признавать и присваивать квалификацию специалистам?" Для систематизации данного направления МТСЗН разработан законопроект "О профессиональных квалификациях", который устанавливает единую систему признания профессиональных квалификаций.

Таким образом, можно сказать, что основа НСК внедрена. Но выше обозначенные вызовы рынка труда и имеющиеся проблемы в сфере НСК требуют ускоренной адаптации ее к новым условиям и решения ряда проблем", - подчеркнула министр.

Первая проблема - необходимость адаптации действующих подходов прогноза спроса на рабочую силу для решения проблем дефицита или избытка кадров в той или иной отрасли экономики.

В связи с этим в текущем году мы усовершенствуем соответствующие инструментарии прогнозирования рабочей силы, и со следующего года будет представляться прогноз потребности в конкретных специалистах по видам занятий", - сообщила Тамара Дуйсенова.

Вторая проблема - неполный охват профессий профессиональными стандартами.

Всего у нас по Нацклассификатору занятий порядка 12 тысяч профессий, из них 2689 профессий охватывают 590 утвержденных профстандартов и покрывают только 27% подклассов ОКЭД.

Она отметила, что согласно Трудовому кодексу с 2016 года разработка профстандартов осуществляется отраслевыми ассоциациями и утверждается НПП "Атамекен".

При этом Дуйсенова подчеркнула, что в процессе разработки и утверждения профстандартов имеется ряд проблемных вопросов, требующих решения, а именно:

- недостаточная координация процесса разработки профстандартов. Работодатели слабо участвуют как в разработке профстандартов, так и в подготовке специалистов в этой сфере. Активность есть только в тех сферах, где сильные отраслевые ассоциации;

- проблемы финансирования. Разработанные 590 стандартов в основном были профинансированы за счет займа Всемирного банка. Согласно действующему законодательству, государство финансирует разработку профстандартов по регулируемым профессиям, а остальные - за счет средств работодателей;

- за последние 2 года разработка профессиональных стандартов не осуществлялась. 576 из 590 разработанных профстандартов уже нуждаются в актуализации с учетом скорости происходящих изменений на рынке труда.

Для оперативного и качественного решения поставленных задач и вовлечения госорганов, ведущих отраслевых предприятий, Национальной палаты предпринимателей, учебных заведений в процесс глава Минтруда просила поддержать следующие предложения:

1. Создание при МТСЗН проектного офиса по мониторингу и методологической поддержке. Он обеспечит единое методологическое сопровождение всего процесса разработки профстандартов.

2. Формирование при госорганах проектных отраслевых групп. Это означает, что за каждым госорганом закрепляется ответственность за покрытие всех отраслевых профессий профстандартами, координация работы с ассоциациями и отраслевыми организациями образования.

3. Создание банка профстандартов. В этих целях МТСЗН приступит к созданию платформы, где будут собираться все шаблоны международных стандартов, практика регионов, результаты внедрения атласа новых профессий. Это позволит сократить время на дальнейшую разработку и актуализацию профстандартов.

В своем выступлении министр также акцентировала внимание на необходимости разработки образовательных программ на основе профессиональных стандартов.

На сегодняшний день на уровне высшего и послевузовского образования разработаны и обновлены 250 образовательных программ, а в системе технического и профессионального образования - 276. Для ускорения разработки образовательных программ и повышения мотивации организаций образования полагали бы возможным распределять государственный образовательный заказ на организации, обучающие по образовательным программам, актуализированным согласно профстандартам", - отметила глава МТСЗН.

Тамара Дуйсенова подчеркнула, что для развития НСК необходимо законодательно закрепить порядок признания профессиональных квалификаций работников. В связи с этим МТСЗН разработан соответствующий законопроект, который предусматривает:

- признание неформального и информального образования. Предложены подходы признания не только квалификации, но также и одного из навыков в рамках этой квалификации;

- внедрение ваучерно-модульной системы признания квалификаций безработных и системы учета признания квалификаций работников при декларировании деятельности работодателя. Таким образом, создаются условия для ускоренной адаптации граждан к изменяющимся условиям на рынке труда. Данное предложение разработано совместно с МОН для реализации концепции "обучение в течение всей жизни";

- создание цифровой платформы по НСК и единого методологического центра на базе центра развития трудовых ресурсов МТСЗН. Они должны стать единым методологическим центром и источником предоставления актуальной информации по Национальной системе квалификаций.