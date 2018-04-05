Астана. 5 апреля. Kazakhstan Today - Большинство опрошенных считают, что не стоит делать инвестиции в криптовалюты. Таковы результаты опроса, проведенного на сайте информационного агентства Kazakhstan Today.

Посетителям сайта информационного агентства было предложено ответить на вопрос: "Как Вы считаете, стоит ли делать инвестиции в криптовалюту?". 75% опрошенных ответили "Нет, это очередная пирамида", 8% - "Пока в раздумьях, а стоит ли?", 7% - "Конечно да, я уже купил биткоины", 6% - "Затрудняюсь ответить", 4% - "А что это такое?".

Всего в опросе агентства приняли участие 138 человек.

Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учёт криптовалют децентрализирован.

Об экономической сути и юридическом статусе криптовалют ведутся дискуссии. В зависимости от страны криптовалюты рассматриваются как платежное средство, специфичный товар, могут иметь ограничения в обороте (например, запрет операций с ними для банковских учреждений), пишет "Википедия".

"Финансовым организациям также запрещается проводить операции, прямо не предусмотренные законодательством. Таким образом, несмотря на отсутствие прямого регулирования, на сегодня использование криптовалют в финансовом секторе по собственным или клиентским операциям, а также в качестве единицы расчетов противоречит законодательству", - прокомментировала начальник управления департамента платежных систем Национального банка Алина Имангазина.

Также А. Имангазина обратила внимание, что спрос населения на криптовалюты наблюдается в качестве предмета для инвестиций с целью получения быстрого и высокого дохода. Она отметила, что при этом необходимо понимать, что сами по себе криптовалюты не несут никакой ценности, не имеют стоимости. Цена обеспечивается спросом, подогреваемым исключительно спекуляционными ожиданиями. Предсказать дальнейшее поведение на этом рынке невозможно. Это ведет к высоким рискам потери вложенных населением средств.

"Кроме того, на фоне популярности криптовалют возникают различные мошеннические схемы, обладающие признаками финансовых пирамид . Также активно рекламируется привлечение средств под новые проекты посредством криптовалют (так называемые ICO). Несмотря на то, что принципы инвестирования ICO схожи с IPO, никто в этом случае не проверяет эмитентов и не гарантирует защиту прав инвесторов. Все операции с криптовалютами совершаются населением и юридическими лицами на свой страх и риск", - сказала А. Имангазина.

Для уменьшения отрицательных последствий, сопутствующих операциям с криптовалютами, эксперты Национального банка считают необходимым усиление работ по предотвращению появления криптовалютных финансовых пирамид, повышению уровня цифровой и финансовой грамотности населения, ужесточению законодательства в этой сфере.

В феврале сенаторы обратились с запросом к премьер-министру Республики Казахстан Сагинтаеву и председателю Национального банка Республики Казахстан Акишеву по поводу использования криптовалют. Они отметили необходимость принятия решения по регулированию или запрету использования криптовалюты.

Просмотров: 4694