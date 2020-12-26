Больше всего за отопление платят в Алматы, Атырау и Шымкенте

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Самые высокие тарифы на центральное отопление в Казахстане зафиксированы в Алматы, Атырау и Шымкенте. Дешевле всего отопление обходится жителям Кокшетау и Павлодара, передает Kazakhstan Today.

В ноябре текущего года тариф на центральное отопление в городах Казахстана в среднем составил 3,5 тыс. тенге за 1 Гкал энергии - на 0,2% больше, чем годом ранее. Дороже всего центральное отопление обходится жителям Атырау (5,5 тыс. тенге), Шымкента (5,1 тыс. тенге) и Алматы (5 тыс. тенге). Дешевле всего - жителям Кокшетау (1,8 тыс. тенге), сообщает energyprom.kz.

За январь - ноябрь 2020 года энергетики обеспечили стране 72 млн Гкал тепловой энергии - на 1,4% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении снабжение паром, горячей водой и кондиционированным воздухом составило 234,3 млрд тенге.

За полный 2019 год производство теплоэнергии составило 90,1 млн Гкал, сократившись на 4,9% за год.

В региональном разрезе больше всего тепловой энергии произвели в Павлодарской области: 12 млн Гкал, минус 6,6% за год. В ТОП-3 регионов также вошли Карагандинская область (10,3 млн Гкал, минус 3,7% за год) и Алматы (7,1 млн Гкал, плюс 7,1%).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства