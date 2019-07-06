БРК и ЕАБР финансируют первый этап строительства магистрального газопровода "Сарыарка"

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", БРК) и Евразийский банк развития (ЕАБР) открыли финансирование первого этапа строительства магистрального газопровода "Сарыарка". Соответствующее соглашение стороны подписали 3 июля в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

"Согласно утвержденной банками схеме финансирования, ЕАБР, как лидер синдиката, приобрел облигации проектной компании АО "АстанаГаз КМГ" (дочерняя компания АО "ФНБ "Самрук-Казына") в размере 102 млрд тенге сроком на 10 лет. Источниками финансирования явились средства ЕАБР на 51 млрд тенге и заимствование средств у БРК на аналогичную сумму. Таким образом, общая сумма финансирования проекта со стороны БРК и ЕАБР составила 102 млрд тенге при общей стоимости проекта 267,3 млрд тенге", - сообщили в БРК.

Финансирование проекта осуществлено через облигационную программу, в рамках которой размещено два выпуска облигаций: на 85 млрд тенге и 102 млрд тенге. Первый выпуск облигаций успешно размещен в декабре 2018 года. Финансовым консультантом и андеррайтером проекта Сарыарка выступило АО "SkyBridge Invest".

Напомним, проект направлен на выполнение стратегических целей Республики Казахстан в области обеспечения энергетической безопасности страны, надежного и бесперебойного газоснабжения центрального и северного регионов, улучшения экологической обстановки. В рамках финансирования предполагается строительство линейного газопровода по маршруту Кызылорда - Жезказган - Караганда - Темиртау - Нур-Султан для газификации Нур-Султана, центральных и северных регионов страны.

Планируется поэтапное обеспечение газом 171 населенного пункта вдоль трассы первого этапа магистрального газопровода. В рамках проекта планируется создание до 900 рабочих мест в период строительства, в период эксплуатации - 194 новых рабочих мест.

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