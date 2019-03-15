Назарбаев дал старт строительству газопровода "Сарыарка"

Астана. 11 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе Общенационального телемоста дал старт строительству магистрального газопровода "Сарыарка" в Кызылординской, Карагандинской и Акмолинской областях, передает Kazakhstan Today.





О проекте перед главой государства отчитался генеральный директор АО "АстанаГаз КМГ" Сагидулла Макашев, пишет Kazpravda.kz





"Одна из пяти озвученных Вами социальных инициатив - газификация центральной и северной части страны. Магистральный газопровод "Сарыарка" пройдет по маршруту Кызылорда - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана. Протяженность составляет 1061 километр с пропускной способностью 2,2 млрд кубических метров газа в год. Реализация данного проекта позволит обеспечить газом 2 млн 700 тыс. казахстанцев", - сказал Макашев.





Глава государства пожелал удачи и в срок сдать проект.





"Наконец-то мы как государство, добывающее нефть и газ, обратили внимание на газификацию центра Казахстана. Это амбициозный, большой проект, но наша индустрия имеет возможность быстро это делать. Я думаю, что мы в следующем году будем говорить о том, что почти закончилось строительство этого важного газопровода, который дойдет до нашей столицы, пойдет дальше, в другие регионы, поднимая промышленность, обеспечивая людей главным топливом. Я вам желаю удачи и в сроки выполнить поставленную задачу. Вам повезло работать на этом важном объекте", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.





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