Capital Bank Kazakhstan и AsiaCredit Bank намерены осуществить слияние без Tengri Bank





Как сообщили в пресс-службе Capital Bank Kazakhstan, предполагаемый процесс слияния предусматривал на первом этапе объединение операционной деятельности двух банков: Capital Bank Kazakhstan и AsiaCredit Bank. Единственный акционер совместно с руководством обоих банков намерен придерживаться ранее разработанного плана по объединению, несмотря на отказ третьей стороны. Акционером банков разработана программа по улучшению финансового состояния двух банков, о которой, после согласования с регулятором, будет сообщено в ближайшее время.

Вопрос объединения продолжает оставаться актуальным, и оба банка ведут все необходимые подготовительные процедуры. Руководство и акционер еще на этапе подготовки к слиянию рассматривали все варианты развития событий, поэтому начатая интеграция будет продолжена", - рассказала председатель правления Capital Bank Kazakhstan Дина Байниетова.

По словам председателя правления AsiaCredit Bank Абдуррахмана Зеки Арифиоглу, выход из объединения третьей стороны ускоряет поставленную задачу по созданию объединенного банка.

Бизнес-процессы у разных банков выстроены по-разному, очевидно, что процесс объединения означал сведение воедино программного обеспечения, систем управления рисками, продуктовых линеек", - отметил он.

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