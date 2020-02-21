Punjab National Bank отозвал свое согласие на слияние Tengri Bank с Capital Bank Kazakhstan и AsiaCredit Bank

Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - АО Tengri Bank сообщило об отмене решения об объединении с АО Capital Bank Kazakhstan и АО AsiaCredit Bank, передает Kazakhstan Today.

Председатель правления АО "Tengri Bank" Паван Сингх сообщил о том, что Punjab National Bank проинформировал АО Tengri Bank о принятом решении отозвать согласие на слияние АО Tengri Bank с АО Capital Bank Kazakhstan и АО AsiaCredit Bank, предоставленное в мае 2019 года ", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Отмечается, что Punjab National Bank является крупнейшим акционером АО Tengri Bank и владеет 41,64% акций банка. Без согласия крупнейшего акционера АО Tengri Bank в лице Punjab National Bank завершение процесса объединения является невозможным , подчеркивается в сообщении.

АО Tengri Bank - финансово-устойчивый и динамично развивающийся коммерческий банк, который был основан в 1992 году как ЧБ "Данабанк". Филиалы банка представлены в таких городах Казахстана, как Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актау, Кокшетау, Павлодар, Караганда, Темиртау, Тараз и Каскелен. 29 октября 2019 года Moody's Investors Service присвоила АО "Tengri Bank" долгосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валютах B2, основанные на Базовой кредитной оценке (BCA), равной b3, и скорректированном BCA, равном b2. Прогноз международного долгосрочного депозитного рейтинга - "Стабильный".

Punjab National Bank (PNB) - второй по размеру активов государственный банк в Индии, основанный в 1895 году и обслуживающий более 110 миллионов клиентов через более чем 11 000 филиалов и офисов. Сумма активов составляет порядка 290 млрд долларов США. Доля государства составляет 75,41%.

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