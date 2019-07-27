Акционеры трех банков одобрили их добровольную реорганизацию

Алматы. 25 июля. Kazakhstan Today - Сегодня состоялось совместное общее собрание акционеров трех банков: АО "AsiaCredit Bank" ("АзияКредит Банк"), АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "Tengri Bank", на котором была одобрена добровольная реорганизация трех банков путем присоединения АО "AsiaCredit Bank" ("АзияКредит Банк"), АО "Capital Bank Kazakhstan" к АО "Tengri Bank", передает Kazakhstan Today.

В составе акционеров реорганизованного банка сохранится стратегическая доля владения иностранного инвестора в лице Punjab National Bank (Индия). Данная сделка способствует укреплению финансовой позиции, повышению ликвидности и эффективности объединенного финансового института за счет улучшения качества активов, эффекта синергии, большего размера банка и новой жизнеспособной бизнес-модели", - говорится в сообщении пресс-службы АО "AsiaCredit Bank".

Отмечается, что объединенный банк продолжит следовать стабильной политике развития, сохраняя свою мобильность, гибкость и клиентоориентированность. Также будет сохранена профессиональная команда, сформированная из лучших сотрудников. Банк планирует усилить розничный, малый и средний бизнес.

Процесс объединения будет проходить в соответствии с законодательными нормами Республики Казахстан и начнется после получения необходимых разрешений регуляторных органов, включая НБ РК. В настоящее время АО "AsiaCredit Bank" ("АзияКредит Банк") продолжает работать в штатном режиме, выполняя все пруденциальные нормативы и отвечая по текущим требованиям клиентов", - сказано в сообщении.





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