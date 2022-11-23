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Дизельное топливо подорожало за год на 13%

22.11.2022, 09:01 19621
Дизельное топливо подорожало за год на 13%
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам октября текущего года цены на дизельное топливо выросли на 12,5% за год. В том числе летнее дизтопливо подешевело на 1,3%, зимнее, напротив, подорожало сразу на 30,7%.
 

Сильнее всего рост цен на дизельное топливо ощутили жители Актюбинской области: на 27,9% за год. В тройке антилидеров также оказались Абайская (плюс 24,6%) и Восточно-Казахстанская (плюс 24,4%) области. Наименьшее годовое удорожание было зарегистрировано в Алматинской области: на 0,5%. В Шымкенте, Жамбылской и Жетысуской областях цены остались на уровне октября прошлого года. В Туркестанской области дизтопливо подешевело на 1,8%", - сообщает energyprom.kz.

 
За январь-октябрь текущего года в стране произвели 4,6 млн тонн дизельного топлива - на 9,7% больше, чем годом ранее.
 
В целом за 2021 год в стране производство выросло на 6,6% за год, до 5 млн тонн дизтоплива.
 
По итогам января-августа текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на дизтопливо на 99,3% против 97,3% годом ранее. Производство за этот период составило 3,6 млн тонн - на 7,9% больше, чем годом ранее.
 
Импорт и экспорт дизельного топлива были ожидаемо незначительны: лишь 23,8 тысячи тонн (в 3,9 раза меньше, чем годом ранее) и 60,5 тысячи тонн (в 3,4 раза меньше) соответственно.
 
Реализация на внутреннем рынке составила 3,6 млн тонн - на 10,5% больше, чем годом ранее.
 
Правительству предложили снизить акциз на дизельное топливо для полевых работ, сообщает inbusiness.kz. Предлагается уменьшить ставку акциза на период весенних и осенних полевых работ с 35,7 тысячи тенге за тонну до 540 тенге за тонну.

Ранее сообщалось, что бензин в Казахстане подорожал на 4% за год.
 

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Склад с зерном заливает водой в Актюбинской области

22.11.2022, 15:53 10376
Склад с зерном заливает водой в Актюбинской области
Фото: apk-news.kz
Актобе. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Склад Актюбинской сельскохозяйственной опытной станции, на котором хранится 25% страхового фонда семян, во время дождей заливает водой, а здания, мастерские и научные отделы давно требуют ремонта.
 

Оборудование устаревшее, ученые вынуждены работать вручную. Молодежь на местах не задерживается, зарплата у ученых низкая, а зачастую ее вообще нет", - сообщает агентство "АПК Новости".

 
По его информации, на днях опытную сельхозстанцию посетил аким Актюбинской области. Визит состоялся благодаря тому, что глава республики озаботился продовольственной безопасностью страны и поручил чиновникам обеспечить регионы собственной сельхозпродукцией.
 

Пресс-служба акима красиво расписала деятельность станции и лишь вскользь упомянула о том, что ученые не располагают базой для инновационного развития и проведения экспериментов в сфере животноводства", - сообщает агентство.

 

АПК Новости" запросило у сельхозстанции более подробную информацию о состоянии зданий и сооружений, а также о настроении ученых. Председатель правления станции Мурат Калмагамбетов рассказал, что ситуация на станции плачевная.

 

Нам обязательно нужны новые лаборатории. Только в лабораториях мы можем узнать химический состав того или иного сорта семян. Там мы сможем определить всхожесть семян. Нам нужно современное оборудование. У нас все старое. Сейчас есть очень хорошее оборудование из Европы, России. Мы сейчас вынуждены все делать руками", - рассказал Калмагамбетов.

 
В очень плохом состоянии находятся и здания-сооружения Актюбинской СХОС. Здание конторы постройки 1965 года требует капитального ремонта, крыша офисного здания находится в аварийном состоянии, требуют ремонта: зернохранилище, машинотракторная мастерская, бокс автогаража, научные отделы, лаборатории недостаточно оснащены современным оборудованием, оргтехникой.
 

В зерноскладе хранится 25% страхового фонда. Чтобы семена сохранить, у нас должны быть затаренные мешки с табличками с информацией о том, какого года, какой сорт. А у нас что в зерноскладе, в конторе, в этих боксах? Когда идут дожди, у нас все протекает. Да так сильно, что мы как будто находимся в Венеции", - сказал руководитель станции.

 
По его словам, еще один больной вопрос - это отсутствие зарплаты.
 
В настоящее время основные направления деятельности станции: растениеводство - селекция и семеноводство основных растениеводческих культур (зерновые, крупяные, масличные, кормовые) и земледелие - севооборот, обработка почвы, сроки и нормы высева.
 
В силу того что территория АСХОС расположена в черте города, исследования в животноводческой сфере на собственной базе прекращены.
 

Если бы у нас появились финансы, мы бы занялись дополнительно животноводством. Могли бы заниматься селекционным направлением, охватить КРС, МРС и птицеводство. У нас есть ученые, и мы можем работать", - отметил председатель правления станции.

 
На данное время штатная численность Актюбинской СХОС составляет 36 человек, из них 15 работников науки, 7 кандидатов сельскохозяйственных наук. Средний возраст ученых составляет 55 лет. По словам главы станции, молодежь очень трудно привлечь к работе.
 

Молодежь можно привлечь только хорошим соцпакетом и хорошей зарплатой. Без этого в сельское хозяйство молодые люди не идут. У нас работают механизаторы предпенсионного возраста. Молодые, кто был, все ушли, уволились. Зарплата очень низкая. Механизаторы не могут получить зарплату своевременно, только при реализации зерновых, в связи чем идет утечка кадров механизаторов", - отметил Мурат Калмагамбетов.

 
Ученый сообщил, что финансирование научных исследований в АСХОС ведется из республиканского бюджета на конкурсной основе в рамках "Программно-целевого финансирования", кроме того, согласно закону о науке, из республиканского бюджета выделяются средства для обеспечения инфраструктуры научных исследований, проводимых в АСХОС, но, по словам ученых, этой суммы катастрофически не хватает для покрытия расходов на их проведение.
 
Актюбинская сельскохозяйственная опытная станция организована более 60 лет назад. С самого начала своей деятельности опытная станция является единственным научным учреждением в Актюбинской области аграрного профиля.
 

Более половины расходов казахстанцев - продовольственные товары

22.11.2022, 14:35 12196
Более половины расходов казахстанцев - продовольственные товары
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Более половины расходов казахстанцев пришлось на продовольственные товары.
 

По данным Бюро национальной статистики доля расходов на продовольственные товары в общих затратах населения выросла с 44,7% в 2015 году до 51,4% по итогам второго квартала текущего года", - сообщает телеграм-канал аналитической службы "Атамекен".

 
Один из ключевых факторов, влияющих на рост данного показателя, это то, что цены на продовольственные товары растут быстрее, чем реальные заработные платы казахстанцев. Так, по состоянию на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%, а рост заработной платы - 8,9%.
 
Также отмечаются небольшие изменения в предпочтениях казахстанцев. В рационе среднего гражданина стало больше мяса (+0,8 килограмма в месяц), молочных продуктов (+0,8 килограмма), сахара, сладкого и фруктов (+0,2 килограмма).
 
При этом отмечается сокращение потребления овощей (-0,8 килограмма), масла и жиров (-0,2 килограмма).

 
Ранее сообщалось, что социально значимые продукты подорожали на 20% в Казахстане с начала года.
 

Дефицита сахара не будет - Минторговли

22.11.2022, 13:38 13646
Дефицита сахара не будет - Минторговли
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан сможет обеспечить себя сахаром, сообщил в кулуарах правительства заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
 

В этом году мы прикрепили каждый регион к каждому сахарному заводу. Каждый регион должен оборотные средства дать, чтобы насытить себя, не другой регион, через СПК. Сто процентов мы себя в этом году собственным сахаром будем обеспечивать", - цитирует sputnik.kz Серика Жумангарина.

 
По словам министра, это будет тростниковый сахар, поскольку сахарной свеклы пока недостаточно, сообщает zakon.kz.
 

Но это будет наш сахар. Больше дефицита сахара не будет. Мы договорились с заводами, цена будет не более 450 тенге за килограмм", - добавил он.

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили комплексный план по развитию сахарной отрасли.

Кроме того, было предложено ввести в Казахстане минимальные розничные цены на сахар.
 
Принятые меры направлены на то, чтобы снизить ажиотажный спрос на сахар, который возник весной и летом этого года. Цены на продукт выросли, но даже с учетом роста стоимости сахара его почти невозможно было найти в магазинах.
 

В Казахстане из-за дефицита воды площадь посева риса сократилась на 8,7 тысячи гектаров

22.11.2022, 13:30 14251
В Казахстане из-за дефицита воды площадь посева риса сократилась на 8,7 тысячи гектаров
Фото: Depositphotos
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из-за дефицита воды площадь посева риса сократилась на 8,7 тысячи гектаров, сообщил в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.
 

Продолжается работа по сокращению площадей водоемких культур. В текущем году за счет перехода на другие рентабельные культуры площадь риса снизилась на 8,7 тысячи гектаров по сравнению с 2021 годом, из них сокращены площади в Кызылординской области на 5,3 тысячи гектаров, в Туркестанской - 2,9 тысячи гектаров и Алматинской на 0,6 тысячи гектаров", - проинформировал министр.

 
По его словам, в последние несколько лет в Кызылординской области остро ощущается дефицит воды, сток реки Сырдарья упал в несколько раз.
 

Состояние существующих коллекторно-дренажных систем изношено, в результате чего усиливаются процессы засоления почв и выхода земель из сельскохозяйственного оборота. Избыточное содержание солей сдерживает темпы прорастания семян риса, уменьшает плодородие почвы, загрязняет поливную воду и почву", - пояснил Ербол Карашукеев.

 
В этой связи Министерством сельского хозяйства совместно с акиматом Кызылординской области изучаются возможность внедрения механизированного полива (опыт США и Бразилии) при производстве риса, оптимизации севооборота, улучшения семенного материала.
 

В случае возможности использования таких технологий в условиях почвенно-климатических особенностей региона возможно снижение потребления воды без ущерба урожайности и качеству продукции, а также улучшение состояния почв", - добавил министр.

 
Он также заявил, что проблемным вопросом в текущем году стала цена реализации выращенного хлопка. Фермерами площади хлопчатника были увеличены на 16 тысяч гектаров и составили 126 тысяч гектаров.
 

Этому способствовала высокая закупочная цена - 350 тысяч тенге за тонну хлопка-сырца в 2021 году, которая была на 220 тысяч тенге больше, чем в 2020 году. Однако прогноз бизнеса по ценам на хлопок-сырец не оправдался. Мировые цены на хлопок снизились из-за уменьшения спроса со стороны импортеров", - отметил Ербол Карашукеев.

 
В целях урегулирования данного вопроса предлагается принятие мер, направленных на решение проблем сбыта, а именно: определение прогнозной площади посева исходя из возможностей его дальнейшего сбыта, прогнозов по водообеспеченности региона, а также развитие отечественной переработки хлопка-волокна, в том числе с привлечением иностранных компаний.
 

Данные вопросы прорабатываются Министерством сельского хозяйства совместно с акиматом Туркестанской области", - сообщил он.

 
Также в рамках исполнения показателей национального проекта по развитию АПК в текущем году при плане внедрения водосберегающих технологий в 265 тысяч гектаров фактическое исполнение плана ожидается на уровне 279 тысяч гектаров (план исполнен на 105%).
 

Существенным стимулом для внедрения таких технологий является реализуемая государством программа по субсидированию 50% от понесенных затрат на приобретение современных систем орошения, а также подведение всей необходимой инфраструктуры", - отметил министр.

 
По указанной программе в 2022 году просубсидировано более 400 субъектов АПК на сумму 11,6 млрд тенге.
 

В орошаемом земледелии показатели их мелиоративного состояния являются основными прямыми диагностическими показателями урожайности сельскохозяйственных культур и косвенными показателями эффективности функционирования гидромелиоративной системы", - проинформировал Ербол Карашукеев.

 
В целях охвата мелиоративным мониторингом всех орошаемых земель республики в текущем году оптимизирована структура гидрогеолого-мелиоративной службы. В рамках республиканского бюджета на 2023-2025 годы предусмотрены финансовые средства на ее материально-техническое оснащение.
 

По результатам выполнения комплекса работ к категории с хорошим мелиоративным состоянием отнесено порядка 1,4 млн гектаров, к удовлетворительным - 556,9 тысячи гектаров и к неудовлетворительным - 354,8 тысячи гектаров, или 16% от общей площади орошаемых земель", - сообщил он.

 
Также согласно данным почвенно-мелиоративных изысканий площади засоленных земель с различной степенью засоления составили порядка 855 тысяч гектаров, в том числе в сильной степенью засоления - 130 тысяч гектаров.
 
По данным министра, основные площади таких земель расположены в Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях и области Жетісу.
 

В целях улучшения мелиоративного состояния акиматам областей и водохозяйственным организациям рекомендуется обеспечить надлежащую эксплуатацию оросительных и коллекторно-дренажных систем, соблюдение норм и сроков промывки и полива, а также применение районированных и оптимальных элементов техники полива", - завил он.

 
По словам министра, в целях максимального использования потенциала орошаемых земель необходимо Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей:

  • продолжить работу по активному внедрению водосберегающих технологий в соответствии с запланированными индикаторами;
  • проводить ежегодно диверсификацию структуры посевных площадей с постепенным отходом от посева богарных культур на орошаемых землях;
  • продолжить работу по снижению площадей посева водоемких и монокультур, по оптимальному планированию структуры посевов на основании прогнозов по водообеспеченности.
  • своевременно проводить работы по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель.

Министерству экологии геологии и природных ресурсов:
 
  • обеспечить своевременное финансирование запланированных работ по строительству и реконструкции водохозяйственных систем и сооружений;
  • обеспечить своевременную подачу воды по заявкам СХТП в вегетационном сезоне 2023 года;
  • своевременно довести до акиматов регионов и СХТП прогноз водности на вегетационный период следующего сезона.

Ранее сообщалось, что в Казахстане свыше 1 млн гектаров орошаются с большими затратами воды.
 

В Казахстане свыше 1 млн гектаров орошаются с большими затратами воды

22.11.2022, 12:40 15336
В Казахстане свыше 1 млн гектаров орошаются с большими затратами воды
Фото: Depositphotos
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 1,1 млн гектаров до сих пор орошаются поверхностным способом, сообщил в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.
 

Одной из важных задач является рациональное использование поливной воды на орошаемых землях. В текущем году сельскохозяйственные культуры возделывались на 1,4 млн гектаров орошаемых земель. Основная доля, то есть 75,8%, или 1,1 млн гектаров, до сих пор орошаются поверхностным способом", - заявил министр.

 
По его словам, этот способ полива менее затратный для фермеров, но по использованию воды является наиболее нерациональным.
 

18,3%, или 268 тысяч гектаров, - с применением водосберегающих технологий орошения. 5,9%, или 86,8 тысячи гектаров, - методом затопления (рисовые чеки)", - проинформировал Ербол Карашукеев.

 
По данным министра, в разрезе культур на орошаемых землях возделываются зерновые, масличные, кормовые, овоще-бахчевые культуры, хлопок, картофель, рис, сахарная свекла. Основную долю занимают богарные культуры, такие как пшеница и ячмень, а также монокультуры - хлопчатник и рис.
 

В этой связи акиматам областей необходимо активизировать работу по переходу на высокорентабельные культуры и водосберегающие технологии орошения", - добавил он.

 
Также в ходе заседания министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что в этом году из всего водозабора на регулярное орошение было направлено порядка 11,6 кубического километра воды, 97% которой пришлось на пять южных областей - Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую, Кызылординскую и Жетысускую - с общей площадью орошения 1,61 млн га (73% по стране), информирует пресс-служба премьер-министра.
 
За отчетный период проведен ремонт 5322 водовыпускных сооружений в бассейнах трансграничных рек, осуществлена реконструкция и механическая очистка 1512 километров магистральных и межхозяйственных каналов, для повторного использования коллекторно-дренажных вод для полива закуплено 67 насосных установок, на площади 107 тысяч гектаров применены водосберегающие технологии.
 
На сегодня для подготовки к вегетационному периоду 2023 года утвержден специальный план, в рамках которого уже начаты предварительные работы.
 

Казахстан увеличил объемы экспорта

22.11.2022, 09:26 18876
Казахстан увеличил объемы экспорта
Фото: Depositphotos
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Внешнеторговый оборот Казахстана за январь-сентябрь 2022 года составил $98,4 млрд, что на 35% больше, чем в январе-сентябре 2021 года ($72,9 млрд). Отмечаются рекордные объемы экспорта.
 

Номинальный объем экспорта РК - $63,8 млрд - на 47,5% больше, чем за 9 месяцев 2021 года ($43,3 млрд)", - сообщили в Министерстве национальной экономики РК.

 
По расчетам ERI, реальный рост экспорта РК (ИФО) - порядка 2,8-3% за счет высоких цен на основные экспортные позиции. Поставки нефти в тоннах выросли всего на 1,6%, экспортная выручка - на 63,4%.
 
В разрезе стран экспорт вырос:
 
  • в Италию на 84%, до $11,2 млрд;
  • в Китай на 43%, до $10,3 млрд;
  • в Россию на 15%, до $5,9 млрд;
  • в Нидерланды на 24%, до $4,1 млрд;
  • в Корею в 2,9 раза, до $3,6 млрд;
  • в Турцию на 71%, до $3,6 млрд;
  • в Узбекистан на 36%, до $2,6 млрд.
 
Стоимость экспорта РК за 9 месяцев 2022 года ($63,8 млрд) превышает годовые объемы поставок предыдущих 7 лет. В годовом объеме в последний раз больше было в 2014 году ($79,5 млрд).
 

Комиссии по демонополизации экономики рассмотрела вопросы передачи в госсобственность некоторых активов

19.11.2022, 15:19 44351
Комиссии по демонополизации экономики рассмотрела вопросы передачи в госсобственность некоторых активов
Фото: пресс-служба главы правительства
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное заседание комиссии по демонополизации экономики прошло под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по защите и развитию конкуренции, фонда "Самрук-Казына" и др.
 
Участники комиссии рассмотрели вопросы передачи в государственную собственность некоторых активов железнодорожной инфраструктуры, теплоэнергетического комплекса, а также ряда предприятий, связанных с деятельностью нефтеперерабатывающих заводов.
 
По итогам обсуждения премьер-министр дал поручение проработать все необходимые юридические и организационные меры для реализации принятых комиссией решений.
 

Правительство одобрило второй пакет приоритетных проектов фонда "Самрук-Казына"

18.11.2022, 16:30 49186
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании инвестиционного штаба под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра рассмотрен второй пакет приоритетных проектов группы компаний фонда.
 
Как сообщили в фонде "Самрук-Казына", перечень состоит из 18 проектов на более чем 13 трлн тенге.
 
Это проекты в нефтегазовой, энергетической, железнодорожной и телекоммуникационной сферах.
 
Озвучены постановочные вопросы, требующие содействия правительства РК. Совместно с государственными органами планируется разработка дорожной карты по реализации проектов с ее дальнейшим утверждением премьер-министром.
 

Проекты вам известны, коллеги. Они ранее прорабатывались. Необходимо включить их во второй пакет приоритетных проектов "Самрук-Казына". Далее будем работать над их реализацией", - отметил Роман Скляр.

 

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