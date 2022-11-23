Дизельное топливо подорожало за год на 13%

Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам октября текущего года цены на дизельное топливо выросли на 12,5% за год. В том числе летнее дизтопливо подешевело на 1,3%, зимнее, напротив, подорожало сразу на 30,7%.

Сильнее всего рост цен на дизельное топливо ощутили жители Актюбинской области: на 27,9% за год. В тройке антилидеров также оказались Абайская (плюс 24,6%) и Восточно-Казахстанская (плюс 24,4%) области. Наименьшее годовое удорожание было зарегистрировано в Алматинской области: на 0,5%. В Шымкенте, Жамбылской и Жетысуской областях цены остались на уровне октября прошлого года. В Туркестанской области дизтопливо подешевело на 1,8%", - сообщает energyprom.kz .

За январь-октябрь текущего года в стране произвели 4,6 млн тонн дизельного топлива - на 9,7% больше, чем годом ранее.

В целом за 2021 год в стране производство выросло на 6,6% за год, до 5 млн тонн дизтоплива.

По итогам января-августа текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на дизтопливо на 99,3% против 97,3% годом ранее. Производство за этот период составило 3,6 млн тонн - на 7,9% больше, чем годом ранее.

Импорт и экспорт дизельного топлива были ожидаемо незначительны: лишь 23,8 тысячи тонн (в 3,9 раза меньше, чем годом ранее) и 60,5 тысячи тонн (в 3,4 раза меньше) соответственно.

Реализация на внутреннем рынке составила 3,6 млн тонн - на 10,5% больше, чем годом ранее.

Правительству предложили снизить акциз на дизельное топливо для полевых работ, сообщает inbusiness.kz. Предлагается уменьшить ставку акциза на период весенних и осенних полевых работ с 35,7 тысячи тенге за тонну до 540 тенге за тонну.



