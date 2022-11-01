Бензин в Казахстане подорожал на 4% за год

Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Годовой рост цен на бензин, то есть удорожание по сравнению с сентябрем 2021 года, составил 4%.

По итогам сентября текущего года бензин подорожал на 0,3% за месяц. Ранее, с января по июнь, бензин дешевел ежемесячно на 0,1%-0,2%, в июле цены остались на прежнем уровне, а в августе выросли на 0,1%. В итоге с начала текущего года бензин подешевел на 0,4%. В сентябре прошлого года бензин подорожал к декабрю 2020 года сразу на 14,7%, сообщает energyprom.kz

По данным аналитиков, среди регионов РК самый заметный годовой рост цен наблюдался в Северо-Казахстанской (на 5,5%), Павлодарской (на 5,1%) и Западно-Казахстанской (на 4,8%) областях, а также в Алматы (на 4,8%).

Наименьшее удорожание было зафиксировано в Акмолинской (на 2,2% за год) и Мангистауской (на 2,6%) областях.

Бензин марки АИ-92 с начала года подешевел на 0,7%, а по сравнению с сентябрем 2021 года вырос в цене на 3,5%. Бензин марки АИ-95/96 с начала года подорожал на 1,4%, а за год - на 6,9%. Бензин марки АИ-98 вырос в цене на 0,3% с начала года и на 6% за год.

Средняя по РК розничная цена на литр бензина АИ-92 в сентябре 2022 года составила 179 тенге. Литр бензина марки АИ-95/96 стоил 211 тенге, АИ-98 - 232 тенге.

Среди городов РК самый дорогой бензин марки АИ-92 продавался в Петропавловске (184 тенге за литр), Астане (182 тенге за литр), Жезказгане (182 тенге за литр) и Костанае (182 тенге за литр). Самый дорогой бензин марки АИ-95/96 продавался в Костанае (222 тенге за литр), Петропавловске (217 тенге за литр) и Алматы (215 тенге за литр). Бензин марки АИ-98 дороже всего обходился жителям Павлодара (242 тенге за литр), Костаная (238 тенге за литр) и Алматы (235 тенге за литр)", - говорится в обзоре.

Вместе с тем эксперты отмечают рост производства бензина. Так, за январь-сентябрь текущего года в РК произвели более 3,7 млн тонн бензина, в том числе авиационного, - на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство моторного топлива показывает рост седьмой год подряд.

Нефтеперерабатывающие заводы РК обеспечили спрос на бензин (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) за январь-август текущего года на 98,7% против практически 100% годом ранее. Объем производства в соответствующем периоде вырос на 4,3%, до 3,3 млн тонн, а импорт увеличился сразу в 44,7 раза, но лишь до 43 тысячи тонн", - проинформировали обозреватели.

Вместе с тем экспорт моторного топлива, наоборот, сократился в 4,2 раза, составив за январь-август 2022 года 24 тысячи тонн. В свою очередь реализация на внутреннем рынке выросла на 8,4%, до 3,3 млн тонн.





Напомним, в РК цена на летнее дизтопливо увеличилась на 15%.



