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Розничные цены на бензин и дизтопливо утверждены в Казахстане

15.07.2022, 10:30 11666
Розничные цены на бензин и дизтопливо утверждены в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Приказы Министерства энергетики Казахстана об утверждении перечня нефтепродуктов, а также об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов вступили в силу 14 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно приказам в Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельные цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составят 187 тенге за литр, в других областях Казахстана цены сохранятся на прежнем уровне - 182 тенге за литр. Корректировка цены в двух областях связана с логистическими затратами из-за удаленности розничных реализаторов от заводов-производителей нефтепродуктов.
 

Также из перечня нефтепродуктов исключено государственное регулирование цен на бензин марки Аи-95, так как при производстве Аи-95+ и выше требуется больший расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов бензинов. Цены на импортные присадки коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами", - рассказали в Минэнерго.

 
Предельные цены на дизельное топливо не меняются и остаются на прежнем уровне во всех регионах Казахстана: по Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай цена составит 260 тенге за литр, а в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Улытау - 230 тенге за литр.
 

Проекты приказов были опубликованы на сайте "Открытые НПА" 23 июня 2022 года с возможностью для онлайн-обсуждения до 8 июля 2022 года. Прошли этап согласования с аккредитованными экспертными организациями, а также рассмотрены на общественном совете", - отметили в ведомстве.

 
Приказы будут действовать 180 календарных дней.

В Казахстане прогнозируют дефицит дизельного топлива осенью.
 

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Страны ЕАЭС договорились о взаимном обеспечении потребностей в поставках сахара

15.07.2022, 18:14 28491
МОСКВА. 15 ИЮЛЯ - Члены Совета Евразийской экономической комиссии поручили уполномоченным органам стран ЕАЭС провести работу по контрактации поставок сахара в рамках взаимной торговли для обеспечения имеющихся внутренних потребностей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При этом стороны должны будут исходить из приоритета продажи сахара на внутренний рынок государств-членов, а также того, что действующие в Российской Федерации по 31 августа ограничения на такие поставки продлены не будут, сообщает отдел информационного обеспечения Евразийской экономической комиссии.
 

По итогам консультаций на площадке ЕЭК даны гарантии относительно возможности заключения контрактов и поставки после 1 сентября тех объемов сахара, которые необходимы. В частности, минсельхозами России и Казахстана согласованы повышенные плановые объемы в 168 тысяч тонн до конца года. Не сомневаюсь, что после этих новостей все спекуляции на рынке закончатся", - отметил министр по торговле комиссии Андрей Слепнев.

 
Ранее о мерах по борьбе с дефицитом сахара и обеспечению продовольственной безопасности рассказал на заседании правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев. 
 

Казахстанские беспилотники-мишени выходят на экспорт

15.07.2022, 17:51 29356
Фото: пресс-служба АО НК Казахстан Инжиниринг
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Подписано соглашение о поставке БПЛА - имитаторов воздушных целей казахстанской разработки между АО "НК "Казахстан Инжиниринг" и сербской государственной компанией YUGOIMPORT-SDPR, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Это первый экспортный контракт продуктов ОПК полностью казахстанской разработки в истории нашей страны, сообщает пресс-служба АО НК "Казахстан Инжиниринг".
 

Выход казахстанской продукции на мировой рынок дает нам большие возможности. При этом я считаю, что наличие спроса является наглядным показателем способности казахстанской продукции конкурировать с зарубежными производителями. Мы и дальше будем наращивать наше сотрудничество в данном направлении", - сказал глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев.

 
Соглашение о долгосрочном сотрудничестве с государственной компанией YUGOIMPORT-SDPR включает в себя ряд договоренностей по организации взаимодействия и сотрудничества на долгосрочной основе с целью взаимного трансферта технологий и внедрения новейших мировых стандартов и практик в области оборонно-промышленного комплекса и развития военно-технического сотрудничества. Помимо реализации БПЛА-имитаторов в интересах сербской стороны планируется наладить совместное производство ракетно-артиллерийских боеприпасов и минометов калибров 82 и 120 мм.
 

Для нашей компании это важный этап в развитии. Выход на зарубежные рынки - это возможность, которая позволит нам заявить о себе, масштабировать производство, использовать покупательский потенциал других стран и развивать отрасль. Совместно с сербскими партнерами планируем осваивать новые производства, к примеру совместное производство минометов и боеприпасов", - поделился планами председатель правления АО "НК "Казахстан Инжиниринг" Темиржан Абдрахманов. 

 
Разработчиками имитатора воздушной цели являются специалисты "Казахстан Инжиниринг". БПЛА - мишени типа "летающее крыло" оснащены имитатором теплового потока (ИТП), быстросъемными крыльями, системой автопилота и парашютной системой. Максимальная дальность беспосадочного полета составляет 55 км, а максимальный практический потолок 3500 м. В ходе заводских и практических испытаний большое внимание уделялось простоте, эффективности и удобству в эксплуатации, что существенно сокращает производственный процесс и временные затраты для производства изделия. Производство мишеней организовано на предприятиях АО НК "Казахстан Инжиниринг".
 

Меры по поддержке отечественных фермеров озвучили в Минсельхозе

15.07.2022, 16:20 32806
Меры по поддержке отечественных фермеров озвучили в Минсельхозе
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - 237 инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса на сумму 295 млрд тенге планируется реализовать в Казахстане до конца этого года, сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы ведомства, вопрос импортозамещения будет решаться комплексно. 
 

По 6 видам импортируемых позиций будет реализован 81 проект на сумму 128,5 млрд тенге. Для этого будет обеспечено льготное кредитование данных проектов, субсидирование, предоставление земельных ресурсов и инфраструктуры", - сообщил министр.

 
Для стабилизации цен на внутреннем рынке Минсельхоз совместно с Министерством торговли и интеграции проработает вопрос приоритетности финансирования сельхозтоваропроизводителей в рамках оборотной схемы, в том числе путем активизации работы по развитию механизма форвардных контрактов. Параллельно будет рассмотрен вопрос о дальнейшем функционировании региональных стабилизационных фондов. 
 

Для формирования баланса основных продовольственных товаров будут разработаны и утверждены соответствующие правила, а также совместно с Министерством торговли и интеграции будет усилена работа по автоматизации и интеграции данных по запасам и наличию социально значимых продовольственных товаров. Это позволит иметь достоверные данные по балансам продукции для принятия правильных решений", - подчеркнул глава Минсельхоза. 

 
Также Минсельхоз совместно с НПП "Атамекен" планирует выработать подходы для интеграции фермеров с крупными торговыми сетями.
 
Кроме того, планируется увязать разрабатываемую систему субсидирования и льготного кредитования со встречными обязательствами сельхозтоваропроизводителей по поставке продукции предприятиям переработки и торговли по стабильным ценам на основе форвардных контрактов. 

Напомним, вчера на расширенном заседании правительства с участием Касым-Жомарта Токаева глава государства объявил выговоры министрам торговли и сельского хозяйства.
 

Минэкологии предлагает компенсировать сельхозтоваропроизводителям ущерб от сайгаков

15.07.2022, 16:20 32286
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев предложил рассмотреть вопрос компенсации сельхозтоваропроизводителям ущерба от сайгаков, передает KAZKAHSTAN TODAY.
 

Необходимо рассмотреть вопрос компенсации сельхозтоваропроизводителям ущерба, наносимого потравой диких животных, в том числе по разработке методики расчета ущерба и механизма финансирования", - сказал Брекешев в ходе заседания правительства. 

 
Кроме того, по его словам, необходимо провести глубокие научные исследования по комплексной оценке экосистем в ареале популяций сайги в Казахстане для эффективного мониторинга и устойчивого управления ее ресурсами. 
 

В этом году Институт зоологии подавал заявку в Министерство науки и высшего образования на проведение исследований в рамках программно-целевого финансирования на 2022-2024 годы. Однако проект был отклонен. В этой связи, Алихан Асханович (Смаилов. - Прим. ред.), просим поручить министерствам науки и высшего образования, финансов рассмотреть возможность выделения финансирования данных исследований с этого года", - отметил он. 

 

Как будут решать проблему с дефицитом сахара в Казахстане, рассказал Карашукеев

15.07.2022, 15:53 33691
Как будут решать проблему с дефицитом сахара в Казахстане, рассказал Карашукеев
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - О мерах по борьбе с дефицитом сахара и обеспечению продовольственной безопасности рассказал сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях обеспечения страны сахаром будет разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли", - сообщил Карашукеев.

 
В плане предусмотрены: 
 
  • увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы за счет ввода новых орошаемых земель;
  • внедрение водосберегающих технологий полива;
  • развитие семеноводства;
  • техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы;
  • строительство и модернизация сахарных заводов;
  • усиление мер государственного регулирования и поддержки сахарной отрасли.
 
Также будут приняты меры по увеличению объемов импорта белого сахара и переработки тростникового сахара-сырца, сообщил Карашукеев.
 
Напомним, ранее на расширенном заседании правительства с участием президента глава государства объявил выговоры министрам торговли и сельского хозяйства и поручил в срочном порядке разработать отраслевой проект по развитию сахарной отрасли.
 

В Казахстане поднимут тарифы на комуслуги

15.07.2022, 15:37 34421
В Казахстане поднимут тарифы на комуслуги
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги завершен, во втором полугодии ожидается изменение тарифов в пределах коридора инфляции текущего года, сообщил сегодня на заседании правительства вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Он напомнил, что мораторий был введен на 180 дней по поручению президента. 
 

В этой связи скорректированы тарифы более 100 СЕМ, что позволило сэкономить населению более 3,2 млрд тенге. На сегодняшний день мораторий завершен. Во 2-м полугодии ожидается изменение тарифов в пределах коридора инфляции текущего года", - сообщил вице-министр. 

 
По его словам, в целях обеспечения баланса интересов потребителей и СЕМ (субъектов естественных монополий), а также недопущения резкого роста тарифов на коммунальные услуги будут приняты следующие меры: 

  • контроль целевого использования средств; 
  • совершенствование механизмов жилищной помощи; 
  • индивидуальный подход к каждому региону с учетом текущей социально-экономической ситуации. 
 

Собственники рынков будут нести персональную ответственность за организацию торговли - Султанов

15.07.2022, 15:25 34826
Собственники рынков будут нести персональную ответственность за организацию торговли - Султанов
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - О реализации поручений президента по обеспечению доступности продуктов питания и продовольственной безопасности рассказал сегодня на заседании правительства министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, Генеральная прокуратура в мае текущего года завершила проверки 122 рынков. По их итогам выявлен ряд системных проблем. Поэтому одна из мер предусматривает усиление ответственности владельцев рынков. 
 
Модернизации деятельности рынков будет проводиться по следующим направлениям: 
 
  1. наделение собственника рынка персональной ответственностью за организацию торговли;
  2. установление квалификационных и инфраструктурных требований к рынкам;
  3. создание информационной системы, которая позволит обеспечить конкурентный и свободный доступ отечественных товаропроизводителей к торговым площадям. 

Данные нормы включены в законопроект, который находится на рассмотрении мажилиса парламента. Его принятие ожидается в ходе осенней сессии.
 
Султанов также рассказал, почему затянулся запуск национальной товаропроводящей системы. 
 

Реализация проекта затянулась по ряду субъективных и объективных причин. В частности, изменившиеся в январе-феврале условия финансирования проекта потребовали пересмотра уровня обязательства государства в рамках договора ГЧП с целью снижения нагрузки на бюджет. Проведены переговоры с консорциумом по пересмотру инструментов финансирования и привлечения в него новых инвесторов. Учитывая замечания главы государства, начата работа по пересмотру действующей модели создания национальной товаропроводящей системы", - сообщил глава Минторговли.

 
Он отметил, что сегодня ведомство рассматривает несколько альтернативных сценариев создания оптово-распределительных центров с привлечением заинтересованных инвесторов. Соответствующие подходы будут презентованы президенту до октября текущего года.
 

Аэропорт Петропавловска продан на аукционе с четвертой попытки

15.07.2022, 11:28 38521
Аэропорт Петропавловска продан на аукционе с четвертой попытки
Фото: aeroport.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 15 ИЮЛЯ - С четвертой попытки аукцион по передаче аэропорта Петропавловска в доверительное управление с правом выкупа признан состоявшимся, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Решение о передаче аэропорта Петропавловска в доверительное управление было принято еще в 2019 году. У предприятия многолетние финансовые трудности из-за малого количества обслуживаемых рейсов, однако при этом администрация области не желает развивать аэропорт за счет бюджета и надеется на частные капиталовложения. 
 
Как информирует портал "ПетропавловскNews", победитель аукциона, который пока неизвестен, должен заплатить 2,8 млрд тенге в бюджет, сохранять деятельность предприятия в течение 10 лет, вложить 1,2 млрд тенге инвестиций в течение 10 лет. 
 
Срок доверительного управления по договору составляет 5 лет, после аэропорт могут передать в частные руки уже без дополнительных вложений. При этом оценочная стоимость предприятия равняется 5,6 млрд тенге. 

Напомним, изначально воздушную гавань выставили на торги за 5 млрд 600 млн тенге. Конкурс не состоялся, так как не было участников. Повторно аэропорт пытались продать, сократив цену в 2 раза, до 2,6 млрд тенге, но и в этот раз не нашлось покупателей.
 

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