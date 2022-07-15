В Казахстане прогнозируют дефицит дизельного топлива осенью

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - По оценкам экспертов, осенью в Казахстане может возникнуть дефицит дизельного топлива (100 тысяч тонн). Об этом в ходе расширенного заседания правительства сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эта ситуация складывается из года в год, и всякий раз во время уборочных работ. Основной аргумент правительства - вымывание топлива с нашего рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов соседних стран. Но проблема несколько глубже - существуют организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства. АФМ нужно разобраться с этим вопросом. Представьте мне информацию, кто конкретно этим занимается. Затем примем окончательное решение", - заявил президент РК.
Также он поручил правительству, Агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы.
Это снизит ценовой диспаритет с соседними странами и не отразится в целом на ценах для наших граждан", - отметил Токаев.
Глава государства сообщил, что ключевую роль в экономическом и социальном благополучии Казахстана играет газовая отрасль.
За счет введения новых промышленных объектов и газификации страны потребление газа на внутреннем рынке ежегодно увеличивается. За последние 10 лет объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли более чем в два раза - с 9 до 19 миллиардов кубических метров", - сказал президент РК.
По его словам, дефицит газа в стране прогнозируется уже в следующем году.
При этом нужно понимать, что переориентация газа с экспортного на внутренний рынок - вынужденный шаг, который ведет к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса. Поэтому для решения данной проблемы необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработки газа. Только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды. Поэтому для новых проектов по добыче газа следует проработать фискальные преференции", - сказал Токаев.
Правительство также должно четко распределить функции между соответствующими национальными компаниями.
Мы были вынуждены до конца текущего года продлить ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Однако искусственное сдерживание цен в будущем может привести к дефициту. Это закон рынка. Поэтому правительству необходимо принять меры по запуску торгов, не допустив при этом ценовых перекосов", - заключил глава государства.