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В РК цена на летнее дизтопливо увеличилась на 15%

28.10.2022, 16:45 10236
В РК цена на летнее дизтопливо увеличилась на 15%
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан с сентября 2021 года цена на летнее дизтопливо увеличилась на 15%, сообщила заместитель директора департамента по связям с общественностью национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Назерке Бастами.
 
Отмечается, что жители городов Петропавловска, Костаная, Актобе и Семея приобретали дизтопливо по самой высокой цене. А самый высокий рост цен был в городах Актобе, Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау.
 
Объем производства дизтоплива за январь-август 2022 года в стране достиг рекордного показателя - 3630 тысяч тонн, что на 8,5% больше, чем годом ранее. При этом импорт и экспорт дизтоплива значительно сократились за аналогичный период.
 
Основные страны импортеры: Россия и Кыргызстан. Основной экспорт пришелся на Азербайджан, Узбекистан, Россию и Таджикистан.
 

Среди стран СНГ Казахстан ($0,503) по ценам за литр дизельного топлива уступает только Туркменистану ($0,385) и Азербайджану ($0,471) по состоянию на 10 октября 2022 года. При этом жители Казахстана могут позволить наибольшее количество дизтоплива (1445 литров) на среднюю зарплату, чем жители других стран СНГ", - сообщили в НПП "Атамекен".

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане дизтопливо подорожало на 36% за год.
 

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Дамбу в пойме Сырдарьи для защиты уранового месторождения построит "дочка" Казатомпрома

28.10.2022, 17:59 9206
Дамбу в пойме Сырдарьи для защиты уранового месторождения построит "дочка" Казатомпрома
Фото: Depositphotos
Кызылорда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Урановое СП "Семизбай-У", где 51% акций принадлежит Казатомпрому и 49% - китайской CGN Mining, построит отдельную дамбу в пойме Сырдарьи для защиты уранового месторождения Ирколь в Шиелийском районе Кызылординской области.
 
Согласно отчетности Казатомпрома, промышленная эксплуатация месторождения началась в 2008 году, контракт на недропользование действует до 2030 года, его можно продлить, сообщает Atameken Business со ссылкой на inbusiness.kz.
 
В 2021 году "Семизбай-У" произвел 962 тонны урана на рудниках Ирколь и Семизбай в Акмолинской области, их оставшиеся совокупные запасы в конце прошлого года достигали 24,2 тысячи тонн урана.
 

То есть при сохранении нынешнего уровня добычи функционирование дамбы может быть теоретически полезно для Ирколя где-то 20 лет, так как в 2024 году Казатомпром запланировал увеличить добычу с 20% ниже уровня, закрепленного в контрактах на недропользование, до 10%. Правда, при условии, что дамбу возведут качественно, а не как это было, к примеру, с Кокаральской плотиной у Аральского моря, построенной на кредит Всемирного банка", - говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что из списка подлежащих приватизации компаний исключили "дочки" Казатомпрома.
 

Казахстан планирует расширить экспорт на рынок Беларуси

28.10.2022, 11:12 14211
Казахстан планирует расширить экспорт на рынок Беларуси
Фото: Primeminister.kz
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии очередного заседания Совета глав правительств СНГ в Астане премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, сообщает пресс-служба правительства.
 
Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве и проведения дней культуры Казахстана в Беларуси.
 
Алихан Смаилов отметил, что в рамках работы по увеличению взаимной торговли Казахстан планирует расширить экспорт на белорусский рынок. В этой связи правительством был обновлен перечень потенциальных экспортных товаров, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение руководству Беларуси. В целом же по итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 20%.
 

На данном этапе мы готовы совместно проработать поставки 105 видов несырьевых товаров в различных отраслях", - сказал Смаилов.

 
По его словам, одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества также является промышленная кооперация. На сегодня совместно запущено 7 проектов с созданием 1,5 тысячи рабочих мест, на стадии реализации находятся еще 2 проекта. По мнению премьер-министра, важно не снижать эффективность данной работы.
 
В свою очередь Роман Головченко отметил большие перспективы по запуску совместных проектов в сельском хозяйстве, в частности товарно-молочных комплексов в Казахстане по белорусским технологиям.
 
В целом премьер-министр Беларуси подтвердил готовность целенаправленно укреплять взаимодействие по всему спектру двусторонних отношений.
 

В Казахстане осуществляют трудовую деятельность более 15,4 тысячи иностранных граждан

28.10.2022, 09:38 15741
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 октября 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 434 иностранных гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
 
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 586 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3076 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 7910 и 891 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1380 человек, а в рамках корпоративного перевода - 1591 человек.
 

На данный момент в Казахстане насчитывается 1751 работодатель, использующий ИРС. На них работают более 399 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников", - уточнили в ведомстве.

 
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах строительства - 6137 человек (40%); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 1515 человек (10%); сельского, лесного и рыбного хозяйства - 1211 человек (8%); профессиональной, научной и технической деятельности - 1143 человека (8%); обрабатывающей промышленности - 1071 человек (7%).
 
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай - 3539 человек, Индия - 1801 человек, Турция - 1707 человек, Узбекистан - 1487 человек, Великобритания - 1125 человек.
 
Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В январе текущего года МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 352 до 21 097 единиц - на 7255 единиц (25%).

Ранее сообщалось, что около 200 тысяч иностранцев подали заявление на получение ИИН в Казахстане.
 

Малайзийская авиакомпания планирует начать полеты в Казахстан

27.10.2022, 17:30 27386
Малайзийская авиакомпания планирует начать полеты в Казахстан
Фото: МИИР РК
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Малайзийская аваиакомпания Air Asia Aviation Group намерена запустить рейсы из Куала-Лумпура (Air Asia X) и Бангкока (Thai Air Asia X) в Алматы. Об этом договорились на встрече министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев с коммерческим директором группы компаний Карен Чан.

Представители Air Asia Aviation Group подтвердили планы авиакомпании запустить на первом этапе рейсы из Куала-Лумпура (Air Asia X) и Бангкока (Thai Air Asia X) в Алматы частотой 4 рейса в неделю по каждому маршруту и следующим этапом в Астану частотой 3 рейса в неделю", - сообщается в пресс-релизе МИИР РК.

 
Также Air Asia планирует создать "виртуальный хаб" на территории Казахстана и выполнять полеты с пятой степенью "свободы воздуха" в Стамбул, Париж, Франкфурт  и Лондон.  
 
Ожидается, что открытие рейсов между странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических взаимоотношений, туризма и делового сотрудничества.
 
Для справки:

Air Asia является самой крупной бюджетной авиакомпанией в Азии, которая начала свою деятельность в 1996 году. Авиакомпанией перевезено более 600 млн пассажиров. Компания осуществляет полеты по более чем 400 направлениям в 25 странах мира. Парк воздушных судов насчитывает более 250 самолетов.
 

Нужно наращивать темпы кооперации - вице-премьер Узбекистана на встрече со Смаиловым

27.10.2022, 17:07 28021
Нужно наращивать темпы кооперации - вице-премьер Узбекистана на встрече со Смаиловым
Фото: Telegram/UKIMET
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и заместители премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и Журабек Мирзамахмудов, сообщили в пресс-службе главы правительства.
 
В ходе встречи Алихан Смаилов отметил, что Узбекистан является основным торгово-экономическим партнером Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. Так, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос почти на 33%. Положительная динамика сохраняется и в текущем году.
 
Премьер также подчеркнул, что большой вклад в укрепление экономического сотрудничества между государствами вносят казахстанско-узбекская Межправительственная комиссия и Форум межрегионального сотрудничества.
 
В свою очередь Жамшид Ходжаев заявил, что Казахстан является для Узбекистана стратегическим партнером, поэтому руководство страны готово и дальше укреплять комплексное взаимодействие.
 

Нам нужно наращивать темпы кооперации. Если у нас будет много стратегических кооперационных проектов, это позволит дать толчок развитию бизнеса и снятию барьеров в торговле. В целом мы готовы тщательно работать над увеличением взаимного товарооборота", - сказал Ходжаев.

 

С 1 ноября открываются прямые авиарейсы Астана - Павлодар

27.10.2022, 11:11 33061
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева по итогам рабочего визита в Павлодарскую область открыть прямое авиасообщение по маршруту Астана - Павлодар Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития в оперативном порядке проведена соответствующая работа.
 
С 1 ноября текущего года открываются рейсы по социально значимому авиамаршруту Астана - Павлодар авиакомпанией Qazaq Air с частотой 4 раза в неделю. Стоимость билетов - 10 000 тенге.

Ожидается, что продажи билетов начнутся до конца сегодняшнего дня", - отметили в КГА.


Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что в настоящее время прямых рейсов из Павлодара нет даже в Астану.  

До конца года правительству необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар - Астана. Также следует проработать вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта", - поручил президент.

 

Страны ЕАЭС будут обмениваться сведениями о продукции, не соответствующей техрегламентам

27.10.2022, 10:46 33626
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили проект закона "О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в указанной сфере".
 
Соглашением предусмотрено функционирование системы информирования об опасной продукции, в рамках которой будет осуществляться обмен сведениями о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС.
 
Представляя законопроект, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин отметил, что заключение данного соглашения прямо предусмотрено статьей 53 Договора о Евразийском экономическом союзе.
 
Так, по его словам, соглашением предусмотрены:
 
- взаимодействие органов контроля стран ЕАЭС;
 
- порядок рассмотрения споров при несогласии с результатами государственного контроля в целях недопущения создания барьеров во взаимной торговле;
 
- взаимодействие органов госконтроля через информационную систему.
 

В целом ратификация соглашения направлена как на недопущение распространения несоответствующей продукции, так и на снятие технических барьеров при неправомерных проверках в странах ЕвразЭС", - пояснил министр.

 
В соглашении изначально учтены все требования действующего законодательства, в связи с чем его ратификация не повлечет изменений в законы Республики Казахстан, добавил Жумангарин.
 

Пассажирские авиаперевозки подорожали в Казахстане на 20%

27.10.2022, 10:04 29001
Пассажирские авиаперевозки подорожали в Казахстане на 20%
Фото: Depositphotos
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам сентября текущего года цены на услуги воздушного пассажирского транспорта выросли в годовой динамике на 20,4%.
 
Наибольший рост цен был зафиксирован в Туркестанской области: сразу на 49,3% за год. В тройку антилидеров также попали Шымкент (плюс 46%) и Актюбинская область (плюс 45,9%). Заметный рост цен наблюдался также в Алматы (плюс 45,1%) и Восточно-Казахстанской области (плюс 38,8%), информирует Finprom.kz.
 
При этом отмечается, что, несмотря на такой значительный рост цен в целом по РК, в 5 из 20 регионов страны было отмечено удешевление услуг в секторе. Так, в Павлодарской области цены снизились на 23,6% за год, в Улытауской - на 18,7%, в Алматинской - на 13,4%, в Карагандинской - на 6,7%, в Атырауской - на 4,2%.
 
Доходы предприятий воздушного транспорта в текущем году достигли 421,6 млрд тенге против 265,7 млрд тенге годом ранее. Рост в стоимостном выражении составил 58,7% за год. В помесячной динамике за текущий год наибольшие доходы компаний в секторе были зафиксированы в августе текущего года, наименьшие - в январе.
 
Большую часть доходов компании получили от перевозки пассажиров: 412,8 млрд тенге. Еще 8,8 млрд тенге пришлось на доходы от перевозки грузов, багажа и грузобагажа. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем составили 4,5 млрд тенге.
 

За январь-сентябрь текущего года авиакомпании перевезли 8 млн человек - на 15,7% больше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре пассажироперевозки в секторе составили 1 млн человек - сразу плюс 24,1 за год, хотя и на 9,8% меньше, чем в августе текущего года. Пассажирооборот составил 14,4 млрд пасс./км - на 32,2% больше, чем годом ранее. В сентябре показатель достиг 1,9 млрд пасс./км - сразу на 41,2% больше по сравнению с прошлым годом", - говорится в обзоре.

 
По итогам девяти месяцев перевозки груза и багажа воздушным транспортом составили 17,3 тысячи тонн - на 31,1% меньше, чем годом ранее. В сентябре перевозки упали на 15,9% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 11,7% за месяц, до 2,1 тысячи тонн.
 
Грузооборот за январь-сентябрь текущего года составил 39 млн т/км - на 30% меньше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре грузооборот показал годовой спад на 9,2%, до 4,9 тысячи тонн.
 

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