В Казахстане дизтопливо подорожало на 36% за год

АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане горюче-смазочные материалы подорожали за год на 8%, а дизельное топливо сразу на 36%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В августе текущего года стоимость горюче-смазочных материалов для личных транспортных средств выросла на 7,9% за год. Сразу на 11,2% выросли цены на ГСМ в Павлодарской области, на 11% - в Северо-Казахстанской, на 10,3% - в Абайской. Наименьший годовой рост цен - на 5% - был зафиксирован в Алматинской и Туркестанской областях", - сообщает Energyprom.
Бензин подорожал на 3,5% за год. В том числе бензин марки АИ-92 вырос в цене на 3,2%, АИ-98 - на 5,9%, АИ-95/96 - на 6,2%.
Дизельное топливо подорожало сразу на 35,5% за год, в том числе летнее - на 19%, зимнее - сразу на 55,9%", - информирует агентство.
В среднем по РК в августе 2022 года розничная цена литра бензина марки АИ-92 составляла 178 тенге, АИ-95/96 - 210 тенге, АИ-98 - 232 тенге, летнего дизельного топлива - 238 тенге.
Среди стран СНГ самые высокие цены на бензин и дизельное топливо были зафиксированы на Украине: 1,341 доллара и 1,442 доллара соответственно. Самые низкие цены наблюдались в Туркменистане: бензин там стоит 0,428 доллара США, дизельное топливо - 0,385 доллара.
По дешевизне бензина Казахстан уступил только Туркменистану. В то же время цены на дизельное топливо были ниже в Туркменистане и Азербайджане.
Напомним, ранее в РК были приняты меры, направленные на стабилизацию внутреннего рынка ГСМ:
- был принят приказ по запрету на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов;
- был принят приказ по введению дифференцированных цен на АЗС, в настоящее время в приказ вносятся нормы контроля по отпуску лимитированного объёма топлива;
- было увеличено количество подачи вагоноцистерн (рост среднесуточной отгрузки дизельного топлива составил 21,7%);
- фонд "Самрук-Қазына" и КМГ в рамках поручения правительства подписали контракт на импорт в сентябре-октябре 100 тысяч тонн дизельного топлива, на сегодняшний день импортировано 10 тысяч тонн.