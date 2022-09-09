Рекордный объем нефтепродуктов будет произведен в Казахстане - Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о принимаемых мерах по стабилизации ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации главы нацкомпании, в этом году в Казахстане будет произведен рекордный объем нефтепродуктов - 17 млн тонн.

Принято решение о переносе плановых ремонтов на Шымкентском и Атырауском НПЗ, что позволит дополнительно направить на внутренний рынок до 150 тысяч тонн дизельного топлива. Кроме того, нацкомпанией "Казахстан темір жолы" будет осуществлен импорт дизельного топлива до 100 тысяч тонн", - сообщил Мирзагалиев.

Он также отчитался о реализации проектов "КазМунайГаза" в сфере нефтегазохимии. В настоящее время на заводе по производству полипропилена в Атырауской области завершены пусконаладочные работы. Запуск предприятия ожидается в течение месяца.

Также реализуются проекты по производству полиэтилена и бутадиена.

Кроме того, Мирзагалиев проинформировал главу государства о текущей ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Налив нефти в танкеры осуществляется стабильно, отгрузки осуществляются согласно графику.

По итогам встречи президент дал главе нацкомпании ряд поручений, касающихся реализации инвестиционных проектов.





Напомним, ранее президент объявил строгие выговоры главе КМГ и вице-министру энергетики за ситуацию с дефицитом дизтоплива.



