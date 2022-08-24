Премьер-министр РК поручил создать комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил создать комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Поручаю Роману Васильевичу создать под своим руководством постоянно действующую комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ", - сообщил премьер-министр в ходе заседания правительства.
Также он поручил Министерству нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции и акиматами в случае необоснованного повышения цен обеспечить принятие соответствующих мер реагирования.
Министерству индустрии, "КазМунайГазу" и КТЖ необходимо принять меры по обеспечению своевременной отгрузки нефтепродуктов с НПЗ", - подчеркнул глава правительства.
Кроме того, министерствам цифрового развития и энергетики поручено ускорить внедрение информационной системы по контролю суточных лимитов отпуска дизтоплива.
В период уборочной кампании Министерству энергетики совместно с акиматами регионов держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами", - добавил Алихан Смаилов.