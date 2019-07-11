Доля автомобилестроения в машиностроении Казахстана выросла до 25,4% за январь - май

Нур-Султан. 10 июля Kazakhstan Today - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов сегодня на пресс-конференции в правительстве РК сообщил о росте доли автомобилестроения в машиностроении Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По словам Ержанова, по итогам 2018 года доля автомобилестроения в машиностроении составила 19,2%. Объем производства по итогам 2018 года составил 205,9 млрд тенге и свыше 32 тыс. единиц транспортных средств.

Автомобилестроение является новой отраслью машиностроения Казахстана. Развитие национального автомобилестроения имеет мультипликативный эффект на другие отрасли экономики, позволяет создать новые рабочие места, так к текущему моменту количество рабочих мест в секторе достигло порядка 2 тысяч человек, а в смежных отраслях промышленности количество рабочих мест достигает 7 тысяч человек", - сообщил Аманияз Ержанов.

По итогам 5 месяцев текущего года произведено 16 921 единиц транспортных средств на сумму 114,7 млрд тенге. Производство легковых автомобилей выросло на 41,5% (с 11 118 до 15 733 единиц), автобусов в 3,2 раза (с 126 до 404 единиц), грузовые автомобили на 35% (с 367 до 495 единиц) и прицепов и полуприцепов на 35% (с 200 до 270 единиц).

Причиной роста производства автомобилестроения является восстановление спроса на рынке, открытие экспортных рынков (в 2018 году экспортировано 329 авто, за 5 месяцев 2019 года 524 авто), а также программа льготного автокредитования со стороны государства и реализация автобусов в лизинг в рамках программы обновления автобусного парка, которые вкупе позитивно отразились на развитии сектора автомобилестроения", - считает Ержанов.

На сегодняшний день на территории республики действуют такие крупные производители легковых и грузовых автомобилей , как ТОО "СарыаркаАвтоПром", АО "Азия Авто", АО "КАМАЗ-Инжиниринг", ТОО "Hyundai Trans Auto" и т.д. Ведется сотрудничество с мировыми лидерами, такими как JAC, Ravon, IVECO, GM, Skoda, Peugeot, Kia, Hyundai, Daewoo, Renault - Nissan - АВТОВАЗ. В результате в Казахстане созданы производства по сборке практически всех видов автотранспортных средств.

В целом государством с 2015 года, с началом запуска программы льготного автокредитования и лизингового финансирования, выделено 50 млрд тенге, включая последний транш в размере 10 млрд тенге, выделенный в мае 2019 года. Выделенные деньги освоены в полном объеме и на сегодняшний день ведется вторичное освоение средств, то есть программа продолжается, отмечают в МИИР РК.

С учетом револьверного освоения на сегодня реализовано свыше 15 тыс. единиц транспортных средств на сумму 76 млрд тенге. Ежегодно в обороте находится около 8-9 млрд тенге, что примерно рассчитано на 1500 единиц техники.

В 2018 году запущена программа по реализации в лизинг автобусов, в рамках поддержки отечественных производителей. Из республиканского бюджета были выделены 13 млрд тенге, из них 10 млрд тенге - на автобусы. Деньги реализуются с учетом микширования с рыночным фондированием в соотношении 50/50 по доступной ставке не более 7%.

На 1 июня 2019 года освоено 13,3 млрд тенге, профинансировано 4 проекта по обновлению автобусного парка в городах Атырау, Семее, Шымкенте, Павлодаре и реализована 571 единица автобусов. В рамках данной программы в 2019 году из республиканского бюджета выделено 23,5 млрд тенге.

"Для дальнейшего развития автомобильной промышленности важно сконцентрироваться на крупносерийном производстве, путем запуска дополнительных проектов. Выход на крупносерийное производство автомобилей будет способствовать созданию на территории Казахстана собственной автокомпонентной базы. В апреле этого года была принята программа совместных действий между МИИР РК и Министерством промышленности и торговли РФ в области развития производственной кооперации, в рамках которой предусмотрены проекты по производству техники и компонентов АТС марки КамАЗ, по производству машин марки Hyundai и компонентов к ним, по строительству автозавода полного цикла АО "Азия Авто Казахстан". Если говорить о глобальной ситуации в автомобильной промышленности, то в мире мы продолжаем наблюдать ряд изменений. Одним из мировых трендов является развитие производства экологически чистых машин в целях защиты окружающей среды, в первую очередь - электромобилей", - отметил вице-министр.

Он подчеркнул, что Казахстан стремится соответствовать мировым трендам, поэтому планируется производство электромобилей в РК. Таким образом, сегодня отечественные предприятия автомобилестроительного сектора занимаются детальным изучением процесса создания электромобилей. В рамках данного тренда в Казахстане уже протестированы первые типы новых видов автомобилей.

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