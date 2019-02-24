В текущем году 8 млрд тенге направят на льготное автокредитование

Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева был одобрен проект постановления правительства по вопросам бюджетного кредитования Жилстройсбербанка и отечественных автопроизводителей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек, по системе Жилстройсбербанка числятся порядка 1,3 млн вкладчиков с суммой накопления 660,6 млрд тенге. Данные вкладчики являются потенциальными участниками Госпрограммы "Нурлы жер", намеренных улучшать жилищные условия за счет мер государственной поддержки. На сегодняшний день, у 44,7 тыс. вкладчиков имеются достаточные накопления (свыше 20% от стоимости квартиры) на сумму 195,9 млрд тг.

По итогам прошлого года банком выдано 38,3 тыс. займов, что выше уровня 2017 года на 47%. На 2019 год в рамках закона "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы" поддержано выделение 28 млрд тг. Бюджетный кредит будет предоставляться Жилстройсбербанку сроком на 20 лет.

Ж. Касымбек отметил, что в целом система жилстройсбережений одна из самых приемлемых инструментов для получения жилья. Займы вкладчикам предоставляются по ставке не более 5% годовых сроком на 25 лет при наличии первоначального взноса не более 20%.

К примеру ежемесячный платеж на квартиру стоимостью 8,4 млн тенге (двухкомнатная квартира 60 квадратных метров) будет составлять порядка 60 тыс. тенге.

Выделение этих средств позволит 3111 вкладчикам получить доступные займы для улучшения жилищных условий. Эти средства, в свою очередь, будут оборачиваться в последующие 15 лет 3 раза, что позволит обеспечить выдачу займов еще 6 тыс. вкладчикам.

Кроме того, министр проинформировал о реализации программы льготного автокредитования, запущенной в 2015 году и направленной на кредитование легковых автомобилей и лизинговое финансирование коммерческой техники. За 3 года в рамках данной программы реализовано 13 992 единиц транспортных средств, в том числе в лизинг 747 единиц коммерческой техники.

Для дальнейшего оказания мер поддержки отечественных автопроизводителей, а также обеспечения доступного кредитования населения практика применения данного инструмента будет продолжена. В текущем году планируется выделить бюджетное финансирование АО "НУХ "Байтерек" в размере 10 млрд тенге путем льготного финансирования БВУ, 8 млрд тенге из которых будут направлены на льготное автокредитование, а 2 млрд тенге - на лизинговое финансирование коммерческой техники.

При первичном освоении средств планируется реализация более 2 тыс. автомобилей. В последующие годы за счет револьверности средств показатель по реализации отечественных автомобилей по программе достигнет в среднем 400-500 единиц в год.

По словам министра, предоставление бюджетного кредита в течение 18 лет позволит в автомобилестроении достичь следующих результатов: получение дополнительных объемов реализации продукции на общую сумму 33,7 млрд тенге; суммарный объем производства порядка на 8 128 единиц авто; увеличение объемов налоговых и других обязательных платежей в бюджет страны на сумму более 9,3 млрд тенге.

Так, представленным проектом постановления утверждаются основные условия бюджетного кредитования АО "НУХ "Байтерек", который согласован министерствами финансов, юстиции, национальной экономики без замечаний. Финансовые средства для реализации проекта предусмотрены в государственном бюджете и проект, как отметил Ж. Касымбек, не повлечет негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Председатель АО НУХ "Байтерек" А. Арифханов доложил, что выделенные ранее средства оказали влияние на стабильный рост производства отечественных автомобилей. В 2018 году было произведено 32,3 тыс. единиц техники. По итогам 2018 года продано 28,2 тыс. легковых автомобилей со знаком "Сделано в Казахстане". Учитывая позитивный опыт, в соответствии с программой "Нурлы жер" и законом о республиканском бюджете в целях обеспечения оборота финансирования строительства кредитного жилья в 2019 году будет выделен бюджетный кредит на сумму 28 млрд тенге. Вместе с тем Банку развития Казахстана планируется выделить бюджетный кредит на 10 млрд тенге, сообщается на официальном портале премьер-министра.

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