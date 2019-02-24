- В текущем году 8 млрд тенге направят на льготное автокредитование
- Более тысячи очередников получат жилье в этом году в Карагандинской области
Более тысячи очередников получат жилье в этом году в Карагандинской областиПо программе 7-20-25 в Карагандинской области из бюджета будет выделен 1 млрд тенге на жилищные сертификаты. Планируется, что их получат востребованные специалисты региона. Это врачи, учителя, полицейские. Таким образом, ориентировочно ещё 700 семей получат возможность приобрести собственное жилье.
- 57,9 млрд тенге направят на модернизацию 20 вузов и 180 колледжей в Казахстане
- Для повышения прозрачности в сфере ЖКХ запущен проект Е-SHANYRAQ
Для повышения прозрачности в сфере ЖКХ запущен проект Е-SHANYRAQТакже цифровой портал Е-QURYLYS позволит обеспечить контроль качества строительства и приемки объектов в эксплуатацию.
- Нацбанк предлагает разрешить участие в программе 7-20-25 тем, кто уже имеет собственное жилье
Нацбанк предлагает разрешить участие в программе 7-20-25 тем, кто уже имеет собственное жильеПредседатель Нацбанка Данияр Акишев отметил, что одним из условий участия в программе является отсутствие жилья на праве собственности, но имеется много случаев, когда граждане имеют собственное жилье, но им требуется дополнительное жилье.
- Кибеспортивную академию для молодежи вскоре создадут в Казахстане
Кибеспортивную академию для молодежи вскоре создадут в КазахстанеПо предварительным оценкам, в Казахстане насчитывается около 1,5 млн активных пользователей, поклонников и потребителей контента кибериндустрии.
- В Казахстане в рамках госпрограммы одобрено рефинансирование 5908 валютных займов
В Казахстане в рамках госпрограммы одобрено рефинансирование 5908 валютных займовПо программе 7-20-25 по состоянию на 10 января принято 6667 заявок на получение займа на сумму 77,7 млрд тенге. Из них одобрено 4055 заявок на предоставление займа на сумму 48,5 млрд тенге.
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