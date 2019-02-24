По программе 7-20-25 в Карагандинской области из бюджета будет выделен 1 млрд тенге на жилищные сертификаты. Планируется, что их получат востребованные специалисты региона. Это врачи, учителя, полицейские. Таким образом, ориентировочно ещё 700 семей получат возможность приобрести собственное жилье.