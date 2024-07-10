09.07.2024, 10:33 1571

Более 4,8 млрд тенге субсидий похитили и незаконно выплатили в Алматинской области

По акту надзора прокуратуры уже начат процесс возмещения, и на сегодня в бюджет возвращено 110 млн тенге
Более 4,8 млрд тенге субсидий похитили и незаконно выплатили в Алматинской области
Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматинской области провела проверку управления сельского хозяйства области и выявила системные схемы хищения бюджетных субсидий и незаконную их выплату крестьянам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сумма нарушений в сфере субсидирования составила более 4,8 млрд тенге, которые подлежат возврату. По акту надзора прокуратуры уже начат процесс возмещения, и на сегодня в бюджет возвращено 110 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры.


По данным ведомства, социально-производственные кооперативы в селах похитили 1,2 млрд тенге субсидий, предназначенных для селекционных работ в целях получения племенных животных. Фактически эти работы не выполнены, документы оформлены формально, количество племенного поголовья в области не увеличено.

По отчетным данным акимата области проводится активная работа по развитию племенного животноводства. Только по результатам реализации программы селекции племенных овец за 4 года увеличено их поголовье до 1,9 млн. Однако данные остались только на бумаге, прокурорская проверка показала, что племенных овец по области насчитывается всего 367 тыс. голов.

Кроме того, в Уйгурском районе в 2023 году СПК за проведение селекционных работ получил субсидий на сумму 45,2 млн тенге при отсутствии зарегистрированных животных. При получении субсидий кооператив в качестве своего личного подворья приписал сельскохозяйственных животных других жителей Уйгурского района. Акиматом мониторинг фактического сохранения поголовья скота не проводился, в связи с чем наносится ущерб госбюджету, отметили в прокуратуре.

По фактам хищения начато 5 досудебных расследований, внесены 3 представления на возврат незаконно выплаченных субсидий.
 

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05.03.2024, 10:50 74101

В Алматы внедрят новую систему оповещения о ЧС

Технология Cell Вroadcast не создает дополнительной нагрузки на сеть и позволяет обеспечить мгновенную и массовую рассылку
В Алматы внедрят новую систему оповещения о ЧС
Фото: Depositphotos
Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы до конца мая 2024 года внедрят новую систему оповещения населения о чрезвычайный ситуациях, сообщил в ходе заседания правительства аким мегаполиса Ерболат Досаев.

В пилотном режиме совместно с МЦРИАП и МЧС в целях оперативного оповещения жителей города о чрезвычайных ситуациях до конца мая текущего года планируется внедрить систему мгновенного оповещения населения по принципу Mass Alert с использованием технологии Cell Broadcast, на которую выделено 475 млн тенге", - заявил глава города.


По его словам, в отличие от традиционных SMS технология Cell Вroadcast не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет обеспечить мгновенную и массовую рассылку, время и частоту оповещения сразу для всех абонентов, находящихся в зоне покрытия антенн базовых станций.

Напомним, вчера в 11.22 в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Также были развернуты 384 пункта приема жителей: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах.

Полицию перевели на усиленный вариант несения службы. В ДЧС подчеркнули, что угроза афтершоков сохраняется.

Стоит отметить, что после землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Также алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности.

В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные землетрясением здания обследует спецкомиссия.
 
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Теги:ОповещениеЧСвнедрениеАлматы

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