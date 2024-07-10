Более 4,8 млрд тенге субсидий похитили и незаконно выплатили в Алматинской области

По акту надзора прокуратуры уже начат процесс возмещения, и на сегодня в бюджет возвращено 110 млн тенге

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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматинской области провела проверку управления сельского хозяйства области и выявила системные схемы хищения бюджетных субсидий и незаконную их выплату крестьянам, - Прокуратура Алматинской области провела проверку управления сельского хозяйства области и выявила системные схемы хищения бюджетных субсидий и незаконную их выплату крестьянам, сообщили в пресс-службе ведомства.





Сумма нарушений в сфере субсидирования составила более 4,8 млрд тенге, которые подлежат возврату. По акту надзора прокуратуры уже начат процесс возмещения, и на сегодня в бюджет возвращено 110 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры.





По данным ведомства, социально-производственные кооперативы в селах похитили 1,2 млрд тенге субсидий, предназначенных для селекционных работ в целях получения племенных животных. Фактически эти работы не выполнены, документы оформлены формально, количество племенного поголовья в области не увеличено.





По отчетным данным акимата области проводится активная работа по развитию племенного животноводства. Только по результатам реализации программы селекции племенных овец за 4 года увеличено их поголовье до 1,9 млн. Однако данные остались только на бумаге, прокурорская проверка показала, что племенных овец по области насчитывается всего 367 тыс. голов.





Кроме того, в Уйгурском районе в 2023 году СПК за проведение селекционных работ получил субсидий на сумму 45,2 млн тенге при отсутствии зарегистрированных животных. При получении субсидий кооператив в качестве своего личного подворья приписал сельскохозяйственных животных других жителей Уйгурского района. Акиматом мониторинг фактического сохранения поголовья скота не проводился, в связи с чем наносится ущерб госбюджету, отметили в прокуратуре.





По фактам хищения начато 5 досудебных расследований, внесены 3 представления на возврат незаконно выплаченных субсидий.