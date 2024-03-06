Угроза афтершоков сохраняется в Алматы - ДЧС  

Горожан просят находиться на пунктах сбора населения до 16.00

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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ДЧС Алматы сообщили об угрозе повторных афтершоков.





На данный момент сохраняется угроза повторных афтершоков, сообщил начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.









В ДЧС развернут оперативный штаб. Алматинцев и гостей города просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.





В городе развернуты 384 пунктов приема: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и 5 стадионах. Сотрудники районных акиматов находятся в точках сбора.





Горожан просят находиться на пунктах сбора населения до 16.00.





Все данные о пунктах размещены на платформе "2ГИС Алматы". При вводе в поисковике приложения "пункт приема пострадавшего населения" на картах отобразятся все имеющиеся пункты сбора для жителей. Такие данные имеются и на официальных сайтах ДЧС города Алматы и районных акиматов. Также сообщаем, что все стационары, организации родовспоможения, скорая медицинская помощь работают в штатном режиме", - сообщили в городском акимате.





Между тем во всех школах, колледжах города на сегодняшний день отменили занятия второй смены отменяются. Детские сады оставляют детей по желанию родителей, сообщили в управлении образования.





На усиленный вариант несения службы переведены сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, инспекторы ювенальной полиции и оперподразлеления, сообщили в департаменте полиции Алматы.





Кроме того, усилены следственно-оперативные группы. Особое внимание уделено обстановке в округе общеобразовательных школ города и медицинских учреждений. Оперативная и дорожная обстановка в Алматы стабильная и контролируемая", - сказано в сообщении ведомства.





Отмечается, что дорожное движение по направлениям север - юг - восток - запад осуществляется с помощью светофоров в штатном режиме, несмотря на увеличение автомобильного трафика.



